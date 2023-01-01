Пережив теракт в Оленівці і блокаду «Азовсталі»: помер командир 1-го батальйону полку «Азов» Олег Мудрак

Олег Мудрак, позивний “Сухар” – командир 1-го батальйону полку “Азов” НГУ, захисник “Азовсталі”, звільнений з російського полону 21 вересня 2022 року.



Про це в Instagram повідомив племінник Мудрака Данило, передає



«Сухар – на щиті», – написав Данило.



«Він горів цим життям, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо… Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була «святом сліз». Хотів, щоб разом зібралися його люди і, посміхаючись, згадували найкращі моменти пов’язані з ним», – зазначив юнак.



Майор Мудрак помер увечері 21 лютого у віці 35 років. Друзі й побратими пишуть, що у воїна не витримало серце після тортур, яких він зазнав у російському полоні. Зокрема, він пережив теракт в Оленівці.



Олег Васильович Мудрак народився 20.08.1987 року. Воював із 2014-го. Після повномасштабного вторгнення разом із побратимами захищав Маріуполь, тримав оборону на заводі “Азовсталь”. У травні 2022 року потрапив у полон до росіян. Повернувся звідти під час обміну 21 вересня 2022 року, був виснаженим і дуже худим.

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