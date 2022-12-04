Волинянина, який повідомляв про «замінування» Верховної Ради, примусово лікуватимуть

Волинянина, який повідомляв про «замінування» Верховної Ради, примусово лікуватимуть
46-річного жителя Ковеля, який повідомив поліцію про неправдиве замінування, госпіталізували до закладу з надання психіатричної допомоги.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Ковель медіа.

3 серпня 2022 року о 18:54 ковельчанин здійснив дзвінок на спецлінію «102», перебуваючи на Привокзальній площі міста, і повідомив про бомбу у Верховній Раді України, хоча це повідомлення не відповідало дійсності. За фактом можливого замінування органу влади було задіяно управління вибухотехничної служби Національної поліції та службову собаку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 КК України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Прокурор просила суд застосувати до підозрюваного госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.

У судовому засіданні «мінувальник» пояснив, що здійснив виклик поліції та повідомив про замінування Верховної Ради, бо хотів привернути до себе увагу, а щодо клопотання прокурора висловити свою думку не зміг. Його матір, як законний представник, проти клопотання не заперечила. Вона сказала, що бажає, аби сина полікували.

Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, у ковельчанина в той день стався гострий психічний розлад із симптомами шизофренії, через який він не був здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Суддя Марина Грідяєва ухвалила, що чоловік перебував у стані неосудності і це доведено повністю, в зв’язку з чим він не підлягає кримінальної відповідальності, а потребує примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.

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Теги: Волинь, Ковель, суд, замінування
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