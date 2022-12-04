Волинянина, який повідомляв про «замінування» Верховної Ради, примусово лікуватимуть

46-річного жителя Ковеля, який повідомив поліцію про неправдиве замінування, госпіталізували до закладу з надання психіатричної допомоги.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Ковель медіа.3 серпня 2022 року о 18:54 ковельчанин здійснив дзвінок на спецлінію «102», перебуваючи на Привокзальній площі міста, і повідомив про бомбу у Верховній Раді України, хоча це повідомлення не відповідало дійсності. За фактом можливого замінування органу влади було задіяно управління вибухотехничної служби Національної поліції та службову собаку.Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 КК України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.Прокурор просила суд застосувати до підозрюваного госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.У судовому засіданні «мінувальник» пояснив, що здійснив виклик поліції та повідомив про замінування Верховної Ради, бо хотів привернути до себе увагу, а щодо клопотання прокурора висловити свою думку не зміг. Його матір, як законний представник, проти клопотання не заперечила. Вона сказала, що бажає, аби сина полікували.Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, у ковельчанина в той день стався гострий психічний розлад із симптомами шизофренії, через який він не був здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними.Суддя Марина Грідяєва ухвалила, що чоловік перебував у стані неосудності і це доведено повністю, в зв’язку з чим він не підлягає кримінальної відповідальності, а потребує примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.