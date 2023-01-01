Швейцарія планує надати Україні та Молдові пакет допомоги на 150 мільйонів доларів





Про це інформує



Тепер швейцарський парламент має схвалити пакет, який передбачає надання приблизно 123 млн доларів Україні та 28 млн доларів сусідній Молдові.



З початку війни Швейцарія виділила Україні близько 1,4 мільярда доларів допомоги. Це включає понад 291 млн доларів США як підтримку України у співпраці з союзниками, а також близько 1,12 млрд доларів США для розміщення людей з України, які шукають притулку, йдеться в заяві.



За даними уряду, Швейцарія вже ухвалила понад 75 000 прохачів притулку з України після вторгнення росії, а громадяни розмістили у своїх будинках близько 25 000 українців.



Уряд Швейцарії в середу знову заявив про своє "найрішучіше засудження нападу і закликав до припинення бойових дій та виведення російських військ з усієї території України".



"Військовий напад росії на Україну 24 лютого 2022 року ознаменував зміну парадигми в новітній історії континенту", - йдеться у повідомленні.



Минулого року Швейцарія порушила свою традицію нейтралітету та ввела санкції проти росії, які відповідають санкціям, ухваленим Європейським союзом.



Постачання зброї, як і раніше, не підпадає під дію закону про нейтралітет.



Швейцарія також заборонила Німеччині передавати боєприпаси швейцарського виробництва для німецьких зенітних комплексів Gepard, які Берлін надав Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з заявою уряду, опублікованою в середу, Швейцарія оголосила про плани щодо надання нового пакету гуманітарної допомоги Україні та Молдові на суму 150 мільйонів доларів.Про це інформує УНН Тепер швейцарський парламент має схвалити пакет, який передбачає надання приблизно 123 млн доларів Україні та 28 млн доларів сусідній Молдові.З початку війни Швейцарія виділила Україні близько 1,4 мільярда доларів допомоги. Це включає понад 291 млн доларів США як підтримку України у співпраці з союзниками, а також близько 1,12 млрд доларів США для розміщення людей з України, які шукають притулку, йдеться в заяві.За даними уряду, Швейцарія вже ухвалила понад 75 000 прохачів притулку з України після вторгнення росії, а громадяни розмістили у своїх будинках близько 25 000 українців.Уряд Швейцарії в середу знову заявив про своє "найрішучіше засудження нападу і закликав до припинення бойових дій та виведення російських військ з усієї території України"."Військовий напад росії на Україну 24 лютого 2022 року ознаменував зміну парадигми в новітній історії континенту", - йдеться у повідомленні.Минулого року Швейцарія порушила свою традицію нейтралітету та ввела санкції проти росії, які відповідають санкціям, ухваленим Європейським союзом.Постачання зброї, як і раніше, не підпадає під дію закону про нейтралітет.Швейцарія також заборонила Німеччині передавати боєприпаси швейцарського виробництва для німецьких зенітних комплексів Gepard, які Берлін надав Україні.

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