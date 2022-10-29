У Луцьку за рік зібрали понад 35 тисяч «Волинських сухпайків». ВІДЕО

За рік повномасштабної війни у Волинському обласному центрі національно-патріотичного виховання, що в Луцьку, склали і передали українським військовим більш як 35 тисяч "Волинських сухпайків".Про це розповіла Суспільному волонтеркаЗ її слів, виготовленням сухпайків займається десяток волонтерів на різних локаціях. Також формують для бійців вітамінні набори.Продукти для наборів привозять волиняни і благодійники з усієї області та з-за кордону, – сказала заступниця директора центру Катерина Павлюк. Усього в центрі 60 працівників, десятеро з яких боронять Україну в лавах Збройних сил. Говорить: не допомагати військовим не можуть."Це, що ми зараз складаємо, ізюм, арахіс, трошки дороговартісні товари, буквально остання передача з Нідерландів, Польщі. Було запропоновано нашим філіям, які працюють на базі 33 тергромад, щоб вони теж долучилися", – сказала Катерина Павлюк.Волонтерську роботу не припиняють із перших днів повномасштабної війни. Вітамінний набір для бійця – це горіхи, родзинки, різноманітні сушені фрукти. Усе це просять на передову, – говорить волонтерка Інна Кравчук."Вважається, що коли хочеться пити, особливо розжовуючи сухофрукти, то втамовується спрага. А будь-які горішки дають ситність. Ми додаємо родзинки, це такі солодощі, які людині дають трішки розслабитися психологічно", – каже лучанка.На іншому поверсі центру волонтери складають сухпайки, які називають "волинськими". Їх готували у 2014 році, а в березні 2022-го роботу відновили, – зазначила 62-річна волонтерка Мирослава Козань.У набори кладуть різні продукти: м'ясну або рибну консерву, суп швидкого приготування, кашу чи картопляне пюре, пакетики з сухофруктами, галети, печиво та поживні батончики. Зі слів жінки, такі набори орієнтовані на військових штурмових бригад, які мають бойові виходи."Це не прості пайки, а для розвідників. Шоколад, суп швидкого приготування, консерва рибна, м’ясна, а на дні розпалювач. Зараз вже нічого ніхто не приносить, ми шукаємо кошти, закуповуємо через благодійну організацію "Українська мрія", привозимо і фасуємо", – додала волонтерка.