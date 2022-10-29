У Луцьку за рік зібрали понад 35 тисяч «Волинських сухпайків». ВІДЕО

У Луцьку за рік зібрали понад 35 тисяч «Волинських сухпайків». ВІДЕО
За рік повномасштабної війни у Волинському обласному центрі національно-патріотичного виховання, що в Луцьку, склали і передали українським військовим більш як 35 тисяч "Волинських сухпайків".

Про це розповіла Суспільному волонтерка Мирослава Козань.

З її слів, виготовленням сухпайків займається десяток волонтерів на різних локаціях. Також формують для бійців вітамінні набори.

Продукти для наборів привозять волиняни і благодійники з усієї області та з-за кордону, – сказала заступниця директора центру Катерина Павлюк. Усього в центрі 60 працівників, десятеро з яких боронять Україну в лавах Збройних сил. Говорить: не допомагати військовим не можуть.

"Це, що ми зараз складаємо, ізюм, арахіс, трошки дороговартісні товари, буквально остання передача з Нідерландів, Польщі. Було запропоновано нашим філіям, які працюють на базі 33 тергромад, щоб вони теж долучилися", – сказала Катерина Павлюк.

Волонтерську роботу не припиняють із перших днів повномасштабної війни. Вітамінний набір для бійця – це горіхи, родзинки, різноманітні сушені фрукти. Усе це просять на передову, – говорить волонтерка Інна Кравчук.

"Вважається, що коли хочеться пити, особливо розжовуючи сухофрукти, то втамовується спрага. А будь-які горішки дають ситність. Ми додаємо родзинки, це такі солодощі, які людині дають трішки розслабитися психологічно", – каже лучанка.

На іншому поверсі центру волонтери складають сухпайки, які називають "волинськими". Їх готували у 2014 році, а в березні 2022-го роботу відновили, – зазначила 62-річна волонтерка Мирослава Козань.

У набори кладуть різні продукти: м'ясну або рибну консерву, суп швидкого приготування, кашу чи картопляне пюре, пакетики з сухофруктами, галети, печиво та поживні батончики. Зі слів жінки, такі набори орієнтовані на військових штурмових бригад, які мають бойові виходи.
У Луцьку за рік зібрали понад 35 тисяч «Волинських сухпайків». ВІДЕО

"Це не прості пайки, а для розвідників. Шоколад, суп швидкого приготування, консерва рибна, м’ясна, а на дні розпалювач. Зараз вже нічого ніхто не приносить, ми шукаємо кошти, закуповуємо через благодійну організацію "Українська мрія", привозимо і фасуємо", – додала волонтерка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, волонтери, сухпайки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Швейцарія планує надати Україні та Молдові пакет допомоги на 150 мільйонів доларів
Сьогодні, 07:33
У Луцьку за рік зібрали понад 35 тисяч «Волинських сухпайків». ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
Луцька громада отримала 2 потужні генератори від партнерів з Бельгії. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Дуда розповів, коли в Україну прибудуть польські Leopard 2
Сьогодні, 03:42
На шахту «Бужанська» на Волині призначили нового керівника, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Волинські волонтери відправили на передову дві системи Starlink і «кікімори» Волинські волонтери відправили на передову дві системи Starlink і «кікімори»
15 січень, 16:38
Вперше показали, як працює український дрон-розвідник. ВІДЕО Вперше показали, як працює український дрон-розвідник. ВІДЕО
13 січень, 21:34
Діти з Волині придбали для захисників дрони, тепловізор та біноклі Діти з Волині придбали для захисників дрони, тепловізор та біноклі
29 жовтень, 2022, 20:18
Волинські волонтери отримали подяки від Бучанської громади Волинські волонтери отримали подяки від Бучанської громади
02 вересень, 2022, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Швейцарія планує надати Україні та Молдові пакет допомоги на 150 мільйонів доларів
Сьогодні, 07:33
 0
У Луцьку за рік зібрали понад 35 тисяч «Волинських сухпайків». ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
 0
Луцька громада отримала 2 потужні генератори від партнерів з Бельгії. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
Дуда розповів, коли в Україну прибудуть польські Leopard 2
Сьогодні, 03:42
 0
На шахту «Бужанська» на Волині призначили нового керівника, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8