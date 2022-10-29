У Луцьку за рік зібрали понад 35 тисяч «Волинських сухпайків». ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
За рік повномасштабної війни у Волинському обласному центрі національно-патріотичного виховання, що в Луцьку, склали і передали українським військовим більш як 35 тисяч "Волинських сухпайків".
Про це розповіла Суспільному волонтерка Мирослава Козань.
З її слів, виготовленням сухпайків займається десяток волонтерів на різних локаціях. Також формують для бійців вітамінні набори.
Продукти для наборів привозять волиняни і благодійники з усієї області та з-за кордону, – сказала заступниця директора центру Катерина Павлюк. Усього в центрі 60 працівників, десятеро з яких боронять Україну в лавах Збройних сил. Говорить: не допомагати військовим не можуть.
"Це, що ми зараз складаємо, ізюм, арахіс, трошки дороговартісні товари, буквально остання передача з Нідерландів, Польщі. Було запропоновано нашим філіям, які працюють на базі 33 тергромад, щоб вони теж долучилися", – сказала Катерина Павлюк.
Волонтерську роботу не припиняють із перших днів повномасштабної війни. Вітамінний набір для бійця – це горіхи, родзинки, різноманітні сушені фрукти. Усе це просять на передову, – говорить волонтерка Інна Кравчук.
"Вважається, що коли хочеться пити, особливо розжовуючи сухофрукти, то втамовується спрага. А будь-які горішки дають ситність. Ми додаємо родзинки, це такі солодощі, які людині дають трішки розслабитися психологічно", – каже лучанка.
На іншому поверсі центру волонтери складають сухпайки, які називають "волинськими". Їх готували у 2014 році, а в березні 2022-го роботу відновили, – зазначила 62-річна волонтерка Мирослава Козань.
У набори кладуть різні продукти: м'ясну або рибну консерву, суп швидкого приготування, кашу чи картопляне пюре, пакетики з сухофруктами, галети, печиво та поживні батончики. Зі слів жінки, такі набори орієнтовані на військових штурмових бригад, які мають бойові виходи.
"Це не прості пайки, а для розвідників. Шоколад, суп швидкого приготування, консерва рибна, м’ясна, а на дні розпалювач. Зараз вже нічого ніхто не приносить, ми шукаємо кошти, закуповуємо через благодійну організацію "Українська мрія", привозимо і фасуємо", – додала волонтерка.
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Про це розповіла Суспільному волонтерка Мирослава Козань.
З її слів, виготовленням сухпайків займається десяток волонтерів на різних локаціях. Також формують для бійців вітамінні набори.
Продукти для наборів привозять волиняни і благодійники з усієї області та з-за кордону, – сказала заступниця директора центру Катерина Павлюк. Усього в центрі 60 працівників, десятеро з яких боронять Україну в лавах Збройних сил. Говорить: не допомагати військовим не можуть.
"Це, що ми зараз складаємо, ізюм, арахіс, трошки дороговартісні товари, буквально остання передача з Нідерландів, Польщі. Було запропоновано нашим філіям, які працюють на базі 33 тергромад, щоб вони теж долучилися", – сказала Катерина Павлюк.
Волонтерську роботу не припиняють із перших днів повномасштабної війни. Вітамінний набір для бійця – це горіхи, родзинки, різноманітні сушені фрукти. Усе це просять на передову, – говорить волонтерка Інна Кравчук.
"Вважається, що коли хочеться пити, особливо розжовуючи сухофрукти, то втамовується спрага. А будь-які горішки дають ситність. Ми додаємо родзинки, це такі солодощі, які людині дають трішки розслабитися психологічно", – каже лучанка.
На іншому поверсі центру волонтери складають сухпайки, які називають "волинськими". Їх готували у 2014 році, а в березні 2022-го роботу відновили, – зазначила 62-річна волонтерка Мирослава Козань.
У набори кладуть різні продукти: м'ясну або рибну консерву, суп швидкого приготування, кашу чи картопляне пюре, пакетики з сухофруктами, галети, печиво та поживні батончики. Зі слів жінки, такі набори орієнтовані на військових штурмових бригад, які мають бойові виходи.
"Це не прості пайки, а для розвідників. Шоколад, суп швидкого приготування, консерва рибна, м’ясна, а на дні розпалювач. Зараз вже нічого ніхто не приносить, ми шукаємо кошти, закуповуємо через благодійну організацію "Українська мрія", привозимо і фасуємо", – додала волонтерка.
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