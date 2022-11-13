Дуда розповів, коли в Україну прибудуть польські Leopard 2





Про це Дуда заявив в інтерв'ю CNN, - пише



«Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, йде цикл навчання», - наголосив глава держави.



За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, «протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками».



Також Дуда додав, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецьких танків. «Це не тільки у нас – ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є», – уточнив він.



Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна найближчим часом очікує від партнерів перші танки. Вони прибудуть вже з підготовленими екіпажами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що танки Leopard 2 вже готові до відправки в Україну. Їх планують доставити протягом місяця.Про це Дуда заявив в інтерв'ю CNN, - пише Главком. «Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, йде цикл навчання», - наголосив глава держави.За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, «протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками».Також Дуда додав, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецьких танків. «Це не тільки у нас – ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є», – уточнив він.Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна найближчим часом очікує від партнерів перші танки. Вони прибудуть вже з підготовленими екіпажами.

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