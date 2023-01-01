На шахту «Бужанська» на Волині призначили нового керівника, – ЗМІ

На шахту «Бужанська» на Волині призначили нового керівника, – ЗМІ
На шахті «Бужанська», яка розташована біля Нововолинська, призначать нового керівника.

Тимчасово виконуючим обов’язки директора шахти «Бужанська» буде Віктор Геращенко. Про це повідомляє БУГ, посилаючись на власні джерела.

Попередній т.в.о директора Андрій Зощук перейшов на іншу копальню у Львівській області.

Віктор Геращенко вже раніше працював на Бужанській, він рік був головним інженером.

Нагадаємо, що у липні 2022 року Геращенка міністерство призначило тимчасовим керівником шахти №9 «Нововолинська», однак гірники його на територію копальні не пропустили. Згодом міністерство скасувало своє рішення. Шахтарі 9-ки тоді стверджували, що проти Геращенка відкрите кримінальне провадження про розкрадання держкоштів.

Сам Віктор Геращенко спростовує цю інформацію. Він розповідав журналістам БУГу, що 20-го лютого 2019-го року він прибув у Нововолинськ та приступив до роботи головного інженера. Договір щодо якого розпочали розслідування було укладено в січні 2019-го, коли він ще навіть не працював на шахті. Тож він не має відношення до цих подій, це чутки, зазначав Геращенко.

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Теги: Волинь, Нововолинськ
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