Луцька громада отримала 2 потужні генератори від партнерів з Бельгії. ФОТО

Луцька громада отримала 2 потужні генератори від партнерів з Бельгії. ФОТО
Луцька міська об'єднана територіальна громада отримала 2 потужні резервні генератори від партнерів з королівства Бельгії.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

2 потужні резервні генератори Луцьк отримав від уряду землі Фландрія з королівства Бельгія. Генератори доправили за посередництвом Бельгійського Червоного Хреста.
Луцька громада отримала 2 потужні генератори від партнерів з Бельгії. ФОТО

Обладнання призначене для резервного живлення критично важливих об’єктів громади на випадок перебоїв з постачанням електроенергії.

«Відтак, один із генераторів потужністю 630 кВт підсилить живлення Луцької міської клінічної лікарні. Інший, потужністю 110 кВт – допоможе існуючим генераторам більш потужно заживити насосні агрегати КП «Луцькводоканал», - повідомив міський голова.
Луцька громада отримала 2 потужні генератори від партнерів з Бельгії. ФОТО
Луцька громада отримала 2 потужні генератори від партнерів з Бельгії. ФОТО


Як відомо, перший генератор від бельгійського народу потужністю 220 кВт встановили на об’єктах водопостачання міста Луцька ще в січні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: генератор, допомога, Луцьк, Бельгія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька громада отримала 2 потужні генератори від партнерів з Бельгії. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Дуда розповів, коли в Україну прибудуть польські Leopard 2
Сьогодні, 03:42
На шахту «Бужанська» на Волині призначили нового керівника, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
В Офісі президента вважають, що Британія першою передасть Україні літаки
Сьогодні, 01:15
23 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який опинився у зачиненій квартирі У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який опинився у зачиненій квартирі
27 січень, 17:17
У волонтера з Луцька стався інфаркт: збирають гроші на лікування У волонтера з Луцька стався інфаркт: збирають гроші на лікування
18 січень, 21:22
Україна отримає 2500 генераторів від ОАЕ Україна отримає 2500 генераторів від ОАЕ
25 грудень, 2022, 16:07
У Луцьку поліцейські доставили додому чоловіка, який загубився через проблеми з пам`яттю У Луцьку поліцейські доставили додому чоловіка, який загубився через проблеми з пам`яттю
21 листопад, 2022, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька громада отримала 2 потужні генератори від партнерів з Бельгії. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
Дуда розповів, коли в Україну прибудуть польські Leopard 2
Сьогодні, 03:42
 0
На шахту «Бужанська» на Волині призначили нового керівника, – ЗМІ
Сьогодні, 02:17
 0
В Офісі президента вважають, що Британія першою передасть Україні літаки
Сьогодні, 01:15
 0
23 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8