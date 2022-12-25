Луцька громада отримала 2 потужні генератори від партнерів з Бельгії. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Луцька міська об'єднана територіальна громада отримала 2 потужні резервні генератори від партнерів з королівства Бельгії.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
2 потужні резервні генератори Луцьк отримав від уряду землі Фландрія з королівства Бельгія. Генератори доправили за посередництвом Бельгійського Червоного Хреста.
Обладнання призначене для резервного живлення критично важливих об’єктів громади на випадок перебоїв з постачанням електроенергії.
«Відтак, один із генераторів потужністю 630 кВт підсилить живлення Луцької міської клінічної лікарні. Інший, потужністю 110 кВт – допоможе існуючим генераторам більш потужно заживити насосні агрегати КП «Луцькводоканал», - повідомив міський голова.
Як відомо, перший генератор від бельгійського народу потужністю 220 кВт встановили на об’єктах водопостачання міста Луцька ще в січні.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
2 потужні резервні генератори Луцьк отримав від уряду землі Фландрія з королівства Бельгія. Генератори доправили за посередництвом Бельгійського Червоного Хреста.
Обладнання призначене для резервного живлення критично важливих об’єктів громади на випадок перебоїв з постачанням електроенергії.
«Відтак, один із генераторів потужністю 630 кВт підсилить живлення Луцької міської клінічної лікарні. Інший, потужністю 110 кВт – допоможе існуючим генераторам більш потужно заживити насосні агрегати КП «Луцькводоканал», - повідомив міський голова.
Як відомо, перший генератор від бельгійського народу потужністю 220 кВт встановили на об’єктах водопостачання міста Луцька ще в січні.
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