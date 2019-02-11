Волинянка Ірина Климець здобула срібло на міжнародних змаганнях в Австралії

Ірина Климець здобула срібну медаль на турнірі з легкої атлетики World Athletics Continental Tour Gold, який відбувся у місті Мельбурн в Австралії.



Як розповіла в коментарі



"Результатом засмучена, очікувала значно вищі метри, але була дуже складна дорога, і в останній момент мені відкрили візу. Я більше двох діб добиралася до Австралії, тільки починається моя акліматизація. Тіло в’яле, і я не можу зробити те, що робила вдома", – каже Ірина Климець.



Готували до змагань легкоатлетку тренери Володимир Черкашин і Ярослав Чмир. За словами Ірини Климець, на змаганнях в Австралії, вона була єдиною представницею України.



Після завершення турніру Ірина Климець залишиться в Австралії, та буде готуватися до зимового Кубка Європи, який відбудеться в березні у Португалії. Як розповіла спортсменка, в Україну вона повернеться після завершення змагань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Олімпійська чемпіонка з метання молотаздобула срібну медаль на турнірі з легкої атлетики World Athletics Continental Tour Gold, який відбувся у місті Мельбурн в Австралії.Як розповіла в коментарі Суспільному спортсменка, на змаганнях вона виступила із результатом 67.78 метри."Результатом засмучена, очікувала значно вищі метри, але була дуже складна дорога, і в останній момент мені відкрили візу. Я більше двох діб добиралася до Австралії, тільки починається моя акліматизація. Тіло в’яле, і я не можу зробити те, що робила вдома", – каже Ірина Климець.Готували до змагань легкоатлетку тренери. За словами Ірини Климець, на змаганнях в Австралії, вона була єдиною представницею України.Після завершення турніру Ірина Климець залишиться в Австралії, та буде готуватися до зимового Кубка Європи, який відбудеться в березні у Португалії. Як розповіла спортсменка, в Україну вона повернеться після завершення змагань.

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