Волинянка Ірина Климець здобула срібло на міжнародних змаганнях в Австралії

Волинянка Ірина Климець здобула срібло на міжнародних змаганнях в Австралії
Олімпійська чемпіонка з метання молота Ірина Климець здобула срібну медаль на турнірі з легкої атлетики World Athletics Continental Tour Gold, який відбувся у місті Мельбурн в Австралії.

Як розповіла в коментарі Суспільному спортсменка, на змаганнях вона виступила із результатом 67.78 метри.

"Результатом засмучена, очікувала значно вищі метри, але була дуже складна дорога, і в останній момент мені відкрили візу. Я більше двох діб добиралася до Австралії, тільки починається моя акліматизація. Тіло в’яле, і я не можу зробити те, що робила вдома", – каже Ірина Климець.

Готували до змагань легкоатлетку тренери Володимир Черкашин і Ярослав Чмир. За словами Ірини Климець, на змаганнях в Австралії, вона була єдиною представницею України.
Волинянка Ірина Климець здобула срібло на міжнародних змаганнях в Австралії

Після завершення турніру Ірина Климець залишиться в Австралії, та буде готуватися до зимового Кубка Європи, який відбудеться в березні у Португалії. Як розповіла спортсменка, в Україну вона повернеться після завершення змагань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянка, Австралія, змагання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку бабусі, яка замкнулася у санвузлі, викликали рятувальників
Сьогодні, 12:32
На Волині викрили серійного злодія, який грабував дачні будинки
Сьогодні, 12:24
Волинянка Ірина Климець здобула срібло на міжнародних змаганнях в Австралії
Сьогодні, 12:16
На Київщині працює ППО, – ОВА
Сьогодні, 11:59
В Україні хочуть заборонити відправляти на фронт мобілізованих без підготовки
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
На міжнародному турнірі з вільної боротьби юна волинянка виборола «бронзу» На міжнародному турнірі з вільної боротьби юна волинянка виборола «бронзу»
11 лютий, 2019, 14:56
Волинянка заявила поліції, що колишній чоловік викрав її малолітнього сина Волинянка заявила поліції, що колишній чоловік викрав її малолітнього сина
Сьогодні, 13:31
51-річній волинянці гельмінти знищили печінку та жовчний міхур 51-річній волинянці гельмінти знищили печінку та жовчний міхур
22 лютий, 11:10
Волинянка здобула 2 місце на чемпіонаті України з пауерліфтингу Волинянка здобула 2 місце на чемпіонаті України з пауерліфтингу
20 лютий, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Готуйтесь битися»: як на столі Залужного розгорталася боротьба за Україну
Сьогодні, 13:45
 0
На Волинь везуть тіло бійця Андрія Богданова, який місяць вважався безвісти зниклим
Сьогодні, 13:40
 0
Сили ППО збили розвідувальний дрон у Київській області
Сьогодні, 13:35
 0
Волинянка заявила поліції, що колишній чоловік викрав її малолітнього сина
Сьогодні, 13:31
 0
Прокурори вимагатимуть суворішого покарання для волинян, які переправляли у Польщу військовозобов'язаних
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8