Волинянка Ірина Климець здобула срібло на міжнародних змаганнях в Австралії
Сьогодні, 12:16
Олімпійська чемпіонка з метання молота Ірина Климець здобула срібну медаль на турнірі з легкої атлетики World Athletics Continental Tour Gold, який відбувся у місті Мельбурн в Австралії.
Як розповіла в коментарі Суспільному спортсменка, на змаганнях вона виступила із результатом 67.78 метри.
"Результатом засмучена, очікувала значно вищі метри, але була дуже складна дорога, і в останній момент мені відкрили візу. Я більше двох діб добиралася до Австралії, тільки починається моя акліматизація. Тіло в’яле, і я не можу зробити те, що робила вдома", – каже Ірина Климець.
Готували до змагань легкоатлетку тренери Володимир Черкашин і Ярослав Чмир. За словами Ірини Климець, на змаганнях в Австралії, вона була єдиною представницею України.
Після завершення турніру Ірина Климець залишиться в Австралії, та буде готуватися до зимового Кубка Європи, який відбудеться в березні у Португалії. Як розповіла спортсменка, в Україну вона повернеться після завершення змагань.
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Як розповіла в коментарі Суспільному спортсменка, на змаганнях вона виступила із результатом 67.78 метри.
"Результатом засмучена, очікувала значно вищі метри, але була дуже складна дорога, і в останній момент мені відкрили візу. Я більше двох діб добиралася до Австралії, тільки починається моя акліматизація. Тіло в’яле, і я не можу зробити те, що робила вдома", – каже Ірина Климець.
Готували до змагань легкоатлетку тренери Володимир Черкашин і Ярослав Чмир. За словами Ірини Климець, на змаганнях в Австралії, вона була єдиною представницею України.
Після завершення турніру Ірина Климець залишиться в Австралії, та буде готуватися до зимового Кубка Європи, який відбудеться в березні у Португалії. Як розповіла спортсменка, в Україну вона повернеться після завершення змагань.
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