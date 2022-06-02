У Брестській області почали будувати фортифікаційні споруди, – «Бєларускі Гаюн»
Сьогодні, 15:50
У Брестській області Білорусі почали будувати фортифікаційні споруди - так звану "Лінію Хреніна".
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За інформацією моніторингової групи «Беларускі Гаюн», на околицях села Саки (Жабинківський район Брестської області) розпочалися роботи з інженерного обладнання вогневих позицій, які включають будівництво системи окопів, траншей і бліндажів.
"Виходячи з масштабів будівництва можна зробити висновок, що йдеться про будівництво як мінімум опорного пункту, який може бути частиною укріпленого району. Відстань від місця будівництва до міста Жабінка становить 5, до кордону з Польщею – 28, а до кордону з Україною – 47 кілометрів відповідно", - пише моніторингова група.
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Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За інформацією моніторингової групи «Беларускі Гаюн», на околицях села Саки (Жабинківський район Брестської області) розпочалися роботи з інженерного обладнання вогневих позицій, які включають будівництво системи окопів, траншей і бліндажів.
"Виходячи з масштабів будівництва можна зробити висновок, що йдеться про будівництво як мінімум опорного пункту, який може бути частиною укріпленого району. Відстань від місця будівництва до міста Жабінка становить 5, до кордону з Польщею – 28, а до кордону з Україною – 47 кілометрів відповідно", - пише моніторингова група.
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