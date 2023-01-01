На Волині придбали 90 дронів для підсилення українського контрнаступу

На Волині придбали 90 дронів для підсилення українського контрнаступу
На Волині придбали 90 дронів Mavic 3 для підсилення українського контрнаступу.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"80 дронів відправляємо у військову частину А1840 для подальшого розподілення Генштабом між відповідними військовими частинами. 5 дронів передаємо волинським спецпризначенцям, які виконують бойові завдання в зоні бойових дій. 3 дрони передали для військової частини А7086 (другий стрілецький батальйон). 2 дрони залишається для подальшої видачі по запитам", - йдеться в повідомленні.
На Волині придбали 90 дронів для підсилення українського контрнаступу
На Волині придбали 90 дронів для підсилення українського контрнаступу
На Волині придбали 90 дронів для підсилення українського контрнаступу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, дрони, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Брестській області почали будувати фортифікаційні споруди, – «Бєларускі Гаюн»
Сьогодні, 15:50
У Луцькому районі відкрили пам'ятну дошку загиблому бійцеві Олександру Пилипчуку
Сьогодні, 15:40
На Волині придбали 90 дронів для підсилення українського контрнаступу
Сьогодні, 15:32
У ГУР розповіли, що відомо зараз про українських полонених в Угорщині
Сьогодні, 15:22
Росія обстріляла житлові квартали Херсона
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
24 травень, 18:00
У Волинській обласній лікарні прооперували більше 4 тисяч військових У Волинській обласній лікарні прооперували більше 4 тисяч військових
03 травень, 08:10
У громаді на Волині заборонили продавати алкоголь військовим У громаді на Волині заборонили продавати алкоголь військовим
26 квітень, 10:07
Трьох військових з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність» Трьох військових з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
20 квітень, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через «Ягодин» намагались провезти рибальське спорядження на понад 3 мільйони гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:15
 0
На Волині подружжя повінчалося після 50 років спільного життя, а діти влаштували вдома сюрприз
Сьогодні, 16:00
 0
У Брестській області почали будувати фортифікаційні споруди, – «Бєларускі Гаюн»
Сьогодні, 15:50
 0
У Луцькому районі відкрили пам'ятну дошку загиблому бійцеві Олександру Пилипчуку
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині придбали 90 дронів для підсилення українського контрнаступу
Сьогодні, 15:32
 0
Медіа
відео
1/8