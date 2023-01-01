На Волині придбали 90 дронів для підсилення українського контрнаступу





Про це Ігор Поліщук.



"80 дронів відправляємо у військову частину А1840 для подальшого розподілення Генштабом між відповідними військовими частинами. 5 дронів передаємо волинським спецпризначенцям, які виконують бойові завдання в зоні бойових дій. 3 дрони передали для військової частини А7086 (другий стрілецький батальйон). 2 дрони залишається для подальшої видачі по запитам", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині придбали 90 дронів Mavic 3 для підсилення українського контрнаступу.Про це повідомив Луцький міський голова"80 дронів відправляємо у військову частину А1840 для подальшого розподілення Генштабом між відповідними військовими частинами. 5 дронів передаємо волинським спецпризначенцям, які виконують бойові завдання в зоні бойових дій. 3 дрони передали для військової частини А7086 (другий стрілецький батальйон). 2 дрони залишається для подальшої видачі по запитам", - йдеться в повідомленні.

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