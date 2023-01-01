«Не вистачає засобів ППО»: Ігнат розповів, чому «шахеди» долетіли до Львова





Про це в етері Юрій Ігнат.



«Хто літав Україною літаком, дивився з віконечка, міг побачити, яка в нас прекрасна і велика держава. І покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами – великого та середнього радіусу дії – неможливо. Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль», – сказав Ігнат в ефірі програми «Свобода Ранок».



За його словами, при цьому мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити «шахеди», які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути. Також старі винищувачі, які є на озброєнні України, не дуже ефективні.



«Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати (повітряні цілі – ред.). Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт збиття, є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливо, але треба F-16», – резюмував Ігнат.



Вночі 20 червня в більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Київська міська військова адміністрація повідомила, що в повітряному просторі навколо Києва сили протиповітряної оборони виявили і знищили близько 20 безпілотників, запущених росією. За даними військових, основним напрямком атаки іранських дронів була Київщина.



Про влучання внаслідок російського удару повідомили представники влади Запоріжжя і Львова. У Запоріжжі цілями удару стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також Юрій Малашко.



Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити усю територію від російських атак, тому випущені російськими силами дрони Shahed-136/131 вночі долетіли до Львова.Про це в етері Радіо Свобода сказав речник командування Повітряних Сил України ЗСУ«Хто літав Україною літаком, дивився з віконечка, міг побачити, яка в нас прекрасна і велика держава. І покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами – великого та середнього радіусу дії – неможливо. Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль», – сказав Ігнат в ефірі програми «Свобода Ранок».За його словами, при цьому мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити «шахеди», які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути. Також старі винищувачі, які є на озброєнні України, не дуже ефективні.«Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати (повітряні цілі – ред.). Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт збиття, є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливо, але треба F-16», – резюмував Ігнат.Вночі 20 червня в більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Київська міська військова адміністрація повідомила, що в повітряному просторі навколо Києва сили протиповітряної оборони виявили і знищили близько 20 безпілотників, запущених росією. За даними військових, основним напрямком атаки іранських дронів була Київщина.Про влучання внаслідок російського удару повідомили представники влади Запоріжжя і Львова. У Запоріжжі цілями удару стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку , повідомив голова Запорізької обласної військової адміністраціїГолова Львівської ОВАповідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

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