На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Віктором Лук’янчуком

Лук’янчука Віктора Володимировича.



Про це повідомили у Боратинській громаді.



О 11:00 траурний кортеж вирушатиме з моргу.



Орієнтовно о 11:30 тіло воїна зустрічатимуть біля його домівки в селі Ратнів, вул. Виробнича, 1.



О 12:30 жалобна процесія пішою ходою прибуде до Храму св. Параскеви села Ратнів, де відбудеться відспівування.



Захисника поховають на місцевому цвинтарі у селі Ратнів.



«Закликаємо жителів громади гідно зустріти земляка, який віддав своє життя за Україну та провести його в останню дорогу», – йдеться в повідомленні громади.



Нагадаємо, житель військовий Віктор Лук’янчук 1975 року народження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 21 червня, відбудеться чин поховання загиблого воїна, жителя села Ратнів,Про це повідомили у Боратинській громаді.О 11:00 траурний кортеж вирушатиме з моргу.Орієнтовно о 11:30 тіло воїна зустрічатимуть біля його домівки в селі Ратнів, вул. Виробнича, 1.О 12:30 жалобна процесія пішою ходою прибуде до Храму св. Параскеви села Ратнів, де відбудеться відспівування.Захисника поховають на місцевому цвинтарі у селі Ратнів.«Закликаємо жителів громади гідно зустріти земляка, який віддав своє життя за Україну та провести його в останню дорогу», – йдеться в повідомленні громади.Нагадаємо, житель військовий Віктор Лук’янчук 1975 року народження загинув 8 червня під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію