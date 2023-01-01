На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Віктором Лук’янчуком

На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Віктором Лук’янчуком
У середу, 21 червня, відбудеться чин поховання загиблого воїна, жителя села Ратнів, Лук’янчука Віктора Володимировича.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

О 11:00 траурний кортеж вирушатиме з моргу.

Орієнтовно о 11:30 тіло воїна зустрічатимуть біля його домівки в селі Ратнів, вул. Виробнича, 1.

О 12:30 жалобна процесія пішою ходою прибуде до Храму св. Параскеви села Ратнів, де відбудеться відспівування.

Захисника поховають на місцевому цвинтарі у селі Ратнів.

«Закликаємо жителів громади гідно зустріти земляка, який віддав своє життя за Україну та провести його в останню дорогу», – йдеться в повідомленні громади.

Нагадаємо, житель військовий Віктор Лук’янчук 1975 року народження загинув 8 червня під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.

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Теги: війна, Росія, Україна
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