На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Віктором Лук’янчуком
Сьогодні, 13:16
У середу, 21 червня, відбудеться чин поховання загиблого воїна, жителя села Ратнів, Лук’янчука Віктора Володимировича.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
О 11:00 траурний кортеж вирушатиме з моргу.
Орієнтовно о 11:30 тіло воїна зустрічатимуть біля його домівки в селі Ратнів, вул. Виробнича, 1.
О 12:30 жалобна процесія пішою ходою прибуде до Храму св. Параскеви села Ратнів, де відбудеться відспівування.
Захисника поховають на місцевому цвинтарі у селі Ратнів.
«Закликаємо жителів громади гідно зустріти земляка, який віддав своє життя за Україну та провести його в останню дорогу», – йдеться в повідомленні громади.
Нагадаємо, житель військовий Віктор Лук’янчук 1975 року народження загинув 8 червня під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
О 11:00 траурний кортеж вирушатиме з моргу.
Орієнтовно о 11:30 тіло воїна зустрічатимуть біля його домівки в селі Ратнів, вул. Виробнича, 1.
О 12:30 жалобна процесія пішою ходою прибуде до Храму св. Параскеви села Ратнів, де відбудеться відспівування.
Захисника поховають на місцевому цвинтарі у селі Ратнів.
«Закликаємо жителів громади гідно зустріти земляка, який віддав своє життя за Україну та провести його в останню дорогу», – йдеться в повідомленні громади.
Нагадаємо, житель військовий Віктор Лук’янчук 1975 року народження загинув 8 червня під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.
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