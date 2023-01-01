На війні загинув Герой з Луцького району Віктор Лук’янчук
Сьогодні, 21:12
На війні з російськими окупантами загинув 48-річний Герой Віктор Лук’янчук з села Ратнів Луцького району.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
Віктор Лук’янчук 1975 року народження, загинув 8 червня 2023 року під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.
«Схиляємо голови у глибокій скорботі та приносимо щирі співчуття родині полеглого воїна, його друзям та побратимам. Нехай вічна пам’ять про нашого земляка живе в серцях українців. Слава Герою!», - повідомили у громаді.
Про чин поховання повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
Віктор Лук’янчук 1975 року народження, загинув 8 червня 2023 року під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.
«Схиляємо голови у глибокій скорботі та приносимо щирі співчуття родині полеглого воїна, його друзям та побратимам. Нехай вічна пам’ять про нашого земляка живе в серцях українців. Слава Герою!», - повідомили у громаді.
Про чин поховання повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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