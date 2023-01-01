На війні загинув Герой з Луцького району Віктор Лук’янчук

Віктор Лук’янчук з села Ратнів Луцького району.



Про це



Віктор Лук’янчук 1975 року народження, загинув 8 червня 2023 року під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.



«Схиляємо голови у глибокій скорботі та приносимо щирі співчуття родині полеглого воїна, його друзям та побратимам. Нехай вічна пам’ять про нашого земляка живе в серцях українців. Слава Герою!», - повідомили у громаді.



Про чин поховання повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув 48-річний Геройз села Ратнів Луцького району.Про це повідомил и у Боратинській громаді.Віктор Лук’янчук 1975 року народження, загинув 8 червня 2023 року під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.«Схиляємо голови у глибокій скорботі та приносимо щирі співчуття родині полеглого воїна, його друзям та побратимам. Нехай вічна пам’ять про нашого земляка живе в серцях українців. Слава Герою!», - повідомили у громаді.Про чин поховання повідомлять додатково.

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