Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня

У суботу, 17 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі - помірний дощ, вдень - невеликий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 18-23° тепла.За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дощ.у цей день вшановується пам'ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – на вітер; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.