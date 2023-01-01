Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня
У суботу, 17 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі - помірний дощ, вдень - невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 18-23° тепла.

За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дощ.

Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – на вітер; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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