Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 17 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі - помірний дощ, вдень - невеликий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 18-23° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дощ.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – на вітер; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 18-23° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дощ.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – на вітер; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.
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