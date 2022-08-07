У Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед людей з інвалідністю. ВІДЕО

У Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед людей з інвалідністю. ВІДЕО
У Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед людей з інвалідністю. У турнірі взяли участь понад дві сотні спортсменів із 22-х областей.

Про це розповів Суспільному керівник Волинського центру "Інваспорт" Віктор Галан-Влащук.

З його слів, у легкоатлетичному турнірі участь взяли люди, які мають ураження опорно-рухового апарату, порушення зору та слуху.

"Довірили ці змагання Луцьку, адже можливість проведення змагань на сході – зокрема в Бахмуті і Кропивницькому, де вони постійно відбувалися – були неможливими. Змагання відбулись як з бігу, так і з метань", – говорить очільник волинського "Інваспорту".

Як розповів 23-річний Олександр Михайличенко з Бахмута, на турнір приїхав, бо мріє потрапити на паралімпійські ігри.

"Спеціалізуюсь на бігу середньої дистанції – 800, 1500 метрів, маю КМС. Зараз наша команда тренується в Одесі, минулого року важко було тренуватися, бо всі переїжджали", – розповів спортсмен.

Участь у легкоатлетичних забігах узяв і 53-річний Олег Римарович, який приїхав до Луцька з Хмельницької області. Чоловік каже: змагаючись з молоддю, відчуває себе молодшим.

"Раніше бігав півмарафони і марафони, а на дрібні дистанції я перейшов торік у серпні. Буду тренуватися, аби покращити результат", – говорить Олег Римарович.

Зі слів керівника Волинського центру осіб з інвалідністю "Інваспорт" Віктора Галана-Влащука, частина спортсменів, які були на цьому спортивному заході, цього року поїдуна чемпіонат світу серед людей з інвалідністю. Змагання відбудуться в липні у Франції.

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Теги: Волинь, легка атлетика
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