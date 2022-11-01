Алкоголь у 9 разів перевищував норму: у Луцьку затримали п'яну водійку
Сьогодні, 18:42
Вміст алкоголю перевищував допустиму норму у 9 разів — таку керманичку виявили патрульні в Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це трапилося учора, 15 червня, близько 22-ї години. Інспектори отримали повідомлення, що водійка на автомобілі Hyundai Sonata може керувати в нетверезому стані. Невдовзі один з екіпажів на вулиці Карпенка-Карого виявив транспортний засіб, марка, колір та номерний знак якого збігалися з орієнтуванням.
За кермом авто перебувала 30-річна жінка. Під час спілкування патрульні й справді виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Водійка погодилася пройти огляд на місці події за допомогою приладу Drager, який показав 1,73 проміле.
На громадянку склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, її відсторонили від керування.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це трапилося учора, 15 червня, близько 22-ї години. Інспектори отримали повідомлення, що водійка на автомобілі Hyundai Sonata може керувати в нетверезому стані. Невдовзі один з екіпажів на вулиці Карпенка-Карого виявив транспортний засіб, марка, колір та номерний знак якого збігалися з орієнтуванням.
За кермом авто перебувала 30-річна жінка. Під час спілкування патрульні й справді виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Водійка погодилася пройти огляд на місці події за допомогою приладу Drager, який показав 1,73 проміле.
На громадянку склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, її відсторонили від керування.
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