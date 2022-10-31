Лікування геморою: які засоби у цьому ефективні*





Дія Детралексу при геморої

Таблетки Детралекс під час лікування геморою демонструють відчутний і тривалий терапевтичний ефект. Вони характеризуються такими діями:



• протизапальна;

• реологічна;

• лімфотропна;

• капілярозахисна;

• протинабрячна;

• венотонізуюча;

• антиадгезивна;

•профібрінолітична.



Основними компонентами препарату є діосмін та гесперидин. Перша речовина захищає судини та підвищує їх тонус. Завдяки діосміну знижується розтяжність та еластичність вен, тобто вони витримують більші навантаження. Гесперидин – це природна речовина флавоноїд, він підсилює ефект від вживання діосміну, а також сприяє зміцненню судинних стінок.



Як правильно приймати Детралекс

На сайті apteka911.ua можна ознайомитися з інструкцією препарату Детралекс, де вказано дозування у випадку геморою. Але не можна самостійно починати терапію – це може призвести до загострень хронічних захворювань та виникнення побічних ефектів (запаморочення, нудоти, головного болю, алергічних висипань тощо).



Тому необхідно звернутися до лікаря, який призначить ліки за індивідуальним дозуванням – це вбереже від виникнення побічних ефектів та допоможе отримати максимальний результат від приймання препарату.



Курс лікування при гострій формі хвороби складає не менше ніж тиждень, дозування при цьому може бути підвищеним, адже вкрай важливо швидко зняти неприємні симптоми. У випадку хронічної форми захворювання курс буде тривалішим, але щоденне дозування при цьому буде зменшеним.



Детралекс – це дієві ліки проти запалення гемороїдальних вузлів, від яких можуть з’являтися побічні ефекти, тож самолікування в цій делікатній справі абсолютно неприпустиме. За призначенням цього препарату необхідно звернутися до лікаря.



Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! При запаленні гемороїдальних вузлів люди стикаються з такими симптомами, як больові відчуття, різке зниження працездатності, втрата апетиту, розлад кровообігу. Клінічно доведено, що препарат Детралекс здатен впливати на запалення та швидко сприяти одужанню. Дізнатися більш докладно про ці ліки допоможе медична інформаційна система «Аптека 9-1-1» – тут ви знайдете інструкцію до препарату, зможете вибрати найдешевший в каталозі та забронювати його онлайн в одній з надійних партнерських аптек. Завдяки МІС «Аптека 9-1-1» також можна отримати медичну консультацію.Таблетки Детралекс під час лікування геморою демонструють відчутний і тривалий терапевтичний ефект. Вони характеризуються такими діями:• протизапальна;• реологічна;• лімфотропна;• капілярозахисна;• протинабрячна;• венотонізуюча;• антиадгезивна;•профібрінолітична.Основними компонентами препарату є діосмін та гесперидин. Перша речовина захищає судини та підвищує їх тонус. Завдяки діосміну знижується розтяжність та еластичність вен, тобто вони витримують більші навантаження. Гесперидин – це природна речовина флавоноїд, він підсилює ефект від вживання діосміну, а також сприяє зміцненню судинних стінок.На сайті apteka911.ua можна ознайомитися з інструкцією препарату Детралекс, де вказано дозування у випадку геморою. Але не можна самостійно починати терапію – це може призвести до загострень хронічних захворювань та виникнення побічних ефектів (запаморочення, нудоти, головного болю, алергічних висипань тощо).Тому необхідно звернутися до лікаря, який призначить ліки за індивідуальним дозуванням – це вбереже від виникнення побічних ефектів та допоможе отримати максимальний результат від приймання препарату.Курс лікування при гострій формі хвороби складає не менше ніж тиждень, дозування при цьому може бути підвищеним, адже вкрай важливо швидко зняти неприємні симптоми. У випадку хронічної форми захворювання курс буде тривалішим, але щоденне дозування при цьому буде зменшеним.Детралекс – це дієві ліки проти запалення гемороїдальних вузлів, від яких можуть з’являтися побічні ефекти, тож самолікування в цій делікатній справі абсолютно неприпустиме. За призначенням цього препарату необхідно звернутися до лікаря.

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