У росії заявили, що доставили ядерну зброю в Білорусь





Про це Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.



"Це відбулось. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина", - заявив Путін.



Ядерна зброя рф в Білорусі



Наприкінці травня міністри оборони російської федерації та Білорусі підписали документ про



Водночас контроль за ядерною зброєю залишається за росією, попри те, що Олександр Лукашенко почав розмірковувати про удари "ядеркою".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перші ядерні заряди від російської федерації вже доправлено на територію Білорусі.Про це розповів російський диктатор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву."Це відбулось. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина", - заявив Путін.Наприкінці травня міністри оборони російської федерації та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі . Зокрема Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.Водночас контроль за ядерною зброєю залишається за росією, попри те, щопочав розмірковувати про удари "ядеркою".

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