У росії заявили, що доставили ядерну зброю в Білорусь

У росії заявили, що доставили ядерну зброю в Білорусь
Перші ядерні заряди від російської федерації вже доправлено на територію Білорусі.

Про це розповів російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Це відбулось. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина", - заявив Путін.

Ядерна зброя рф в Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони російської федерації та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Зокрема Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Водночас контроль за ядерною зброєю залишається за росією, попри те, що Олександр Лукашенко почав розмірковувати про удари "ядеркою".

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Теги: Росія, Білорусь, ядерна зброя
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