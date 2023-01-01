ЗСУ продовжують йти вперед та звільняти українську землю: Сирський про Бахмутський напрямок

ЗСУ продовжують йти вперед та звільняти українську землю: Сирський про Бахмутський напрямок
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмутський напрямок.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

"Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю.
Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання — деокупація наших територій. Наша перевага — у якості, точності та мотивації. Висловив подяку нашим захисникам за якісну роботу та просування вперед. Зокрема, відзначив підрозділи 3-ї ОШБр, 5-ї ОШБр, 54-ї ОМБр, 57-ї ОМПБр та 80-ї ОДШБр. Попереду важлива робота. Ворог буде розбитий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міністр оборони України Ганна Маляр повідомила, українські війська наступають на півдні України та на Бахмутському напрямку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Бахмутський напрямок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікування геморою: які засоби у цьому ефективні*
Сьогодні, 18:18
У росії заявили, що доставили ядерну зброю в Білорусь
Сьогодні, 18:15
ЗСУ продовжують йти вперед та звільняти українську землю: Сирський про Бахмутський напрямок
Сьогодні, 18:05
Як не втрапити на гачок шахраїв: у поліції назвали топ-6 злочинних схем
Сьогодні, 17:15
Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
На Херсонщині у школі окупанти облаштували катівню, де проводять допити, – Генштаб На Херсонщині у школі окупанти облаштували катівню, де проводять допити, – Генштаб
Сьогодні, 18:35
Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука
Сьогодні, 17:01
Закупили на мільярд гривень неякісну амуніцію для ЗСУ: ексзаступник міністра оборони і його підлеглий отримали підозри Закупили на мільярд гривень неякісну амуніцію для ЗСУ: ексзаступник міністра оборони і його підлеглий отримали підозри
Сьогодні, 16:45
Двоє чоловіків з Одеси на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, – СБУ Двоє чоловіків з Одеси на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, – СБУ
Сьогодні, 16:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Алкоголь у 9 разів перевищував норму: у Луцьку затримали п'яну водійку
Сьогодні, 18:42
 0
На Херсонщині у школі окупанти облаштували катівню, де проводять допити, – Генштаб
Сьогодні, 18:35
 0
Лікування геморою: які засоби у цьому ефективні*
Сьогодні, 18:18
 0
У росії заявили, що доставили ядерну зброю в Білорусь
Сьогодні, 18:15
 0
ЗСУ продовжують йти вперед та звільняти українську землю: Сирський про Бахмутський напрямок
Сьогодні, 18:05
 0
Медіа
відео
1/8