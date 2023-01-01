ЗСУ продовжують йти вперед та звільняти українську землю: Сирський про Бахмутський напрямок
Сьогодні, 18:05
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмутський напрямок.
Про це він повідомив у телеграм-каналі.
"Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю.
Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання — деокупація наших територій. Наша перевага — у якості, точності та мотивації. Висловив подяку нашим захисникам за якісну роботу та просування вперед. Зокрема, відзначив підрозділи 3-ї ОШБр, 5-ї ОШБр, 54-ї ОМБр, 57-ї ОМПБр та 80-ї ОДШБр. Попереду важлива робота. Ворог буде розбитий", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що міністр оборони України Ганна Маляр повідомила, українські війська наступають на півдні України та на Бахмутському напрямку.
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Про це він повідомив у телеграм-каналі.
"Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю.
Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання — деокупація наших територій. Наша перевага — у якості, точності та мотивації. Висловив подяку нашим захисникам за якісну роботу та просування вперед. Зокрема, відзначив підрозділи 3-ї ОШБр, 5-ї ОШБр, 54-ї ОМБр, 57-ї ОМПБр та 80-ї ОДШБр. Попереду важлива робота. Ворог буде розбитий", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що міністр оборони України Ганна Маляр повідомила, українські війська наступають на півдні України та на Бахмутському напрямку.
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