ЗСУ продовжують йти вперед та звільняти українську землю: Сирський про Бахмутський напрямок

Олександр Сирський відвідав Бахмутський напрямок.



Про це він



"Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю.

Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання — деокупація наших територій. Наша перевага — у якості, точності та мотивації. Висловив подяку нашим захисникам за якісну роботу та просування вперед. Зокрема, відзначив підрозділи 3-ї ОШБр, 5-ї ОШБр, 54-ї ОМБр, 57-ї ОМПБр та 80-ї ОДШБр. Попереду важлива робота. Ворог буде розбитий", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що міністр оборони України Ганна Маляр повідомила, українські війська наступають на півдні України та на Бахмутському напрямку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковниквідвідав Бахмутський напрямок.Про це він повідомив у телеграм-каналі."Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю.Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання — деокупація наших територій. Наша перевага — у якості, точності та мотивації. Висловив подяку нашим захисникам за якісну роботу та просування вперед. Зокрема, відзначив підрозділи 3-ї ОШБр, 5-ї ОШБр, 54-ї ОМБр, 57-ї ОМПБр та 80-ї ОДШБр. Попереду важлива робота. Ворог буде розбитий", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що міністр оборони Україниповідомила, українські війська наступають на півдні України та на Бахмутському напрямку.

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