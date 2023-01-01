Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука
Сьогодні, 17:01
У Луцьку небо плаче за загиблими Героями Іваном Бондаруком, Сергієм Доценком та Геннадієм Сижуком. Сьогодні, 16 червня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону бійців, які загинули 10 та 11 червня під час виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності та незалежності України в Запорізькій та Донецькій областях.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Провести Героїв в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, побратими військовослужбовців, а також сотні лучан.
Івана Бондарука та Геннадія Сижука поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Сергія Доценка - на кладовищі у селі Липляни.
Довідково:
Бондарук Іван Вікторович (05.03.1991 року народження). Загинув 10 червня у населеному пункті Лобкове Василівського району Запорізької області.
Доценко Сергій Олександрович (13.03.1980 року народження). Загинув 11 червня поблизу населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області.
Сижук Геннадій Сергійович (24.06.1972 року народження). Загинув 10 червня в районі населеного пункту Благодатне Бахмутського району Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Провести Героїв в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, побратими військовослужбовців, а також сотні лучан.
Івана Бондарука та Геннадія Сижука поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Сергія Доценка - на кладовищі у селі Липляни.
Довідково:
Бондарук Іван Вікторович (05.03.1991 року народження). Загинув 10 червня у населеному пункті Лобкове Василівського району Запорізької області.
Доценко Сергій Олександрович (13.03.1980 року народження). Загинув 11 червня поблизу населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області.
Сижук Геннадій Сергійович (24.06.1972 року народження). Загинув 10 червня в районі населеного пункту Благодатне Бахмутського району Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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