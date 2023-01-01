Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука

Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука
У Луцьку небо плаче за загиблими Героями Іваном Бондаруком, Сергієм Доценком та Геннадієм Сижуком. Сьогодні, 16 червня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону бійців, які загинули 10 та 11 червня під час виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності та незалежності України в Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Провести Героїв в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, побратими військовослужбовців, а також сотні лучан.

Івана Бондарука та Геннадія Сижука поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Сергія Доценка - на кладовищі у селі Липляни.

Довідково:

Бондарук Іван Вікторович (05.03.1991 року народження). Загинув 10 червня у населеному пункті Лобкове Василівського району Запорізької області.

Доценко Сергій Олександрович (13.03.1980 року народження). Загинув 11 червня поблизу населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області.

Сижук Геннадій Сергійович (24.06.1972 року народження). Загинув 10 червня в районі населеного пункту Благодатне Бахмутського району Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука
Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука
Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як не втрапити на гачок шахраїв: у поліції назвали топ-6 злочинних схем
Сьогодні, 17:15
Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука
Сьогодні, 17:01
Закупили на мільярд гривень неякісну амуніцію для ЗСУ: ексзаступник міністра оборони і його підлеглий отримали підозри
Сьогодні, 16:45
На Волині до приміщення заповз вуж. ФОТО
Сьогодні, 16:32
Двоє чоловіків з Одеси на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, – СБУ
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв
Сьогодні, 15:27
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Дмитром Гончаруком Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Дмитром Гончаруком
14 червень, 13:00
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Шоцький На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Шоцький
14 червень, 12:33
Сьогодні на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Денисом Задереєм Сьогодні на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Денисом Задереєм
14 червень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як не втрапити на гачок шахраїв: у поліції назвали топ-6 злочинних схем
Сьогодні, 17:15
 0
Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука
Сьогодні, 17:01
 0
Закупили на мільярд гривень неякісну амуніцію для ЗСУ: ексзаступник міністра оборони і його підлеглий отримали підозри
Сьогодні, 16:45
 0
На Волині до приміщення заповз вуж. ФОТО
Сьогодні, 16:32
 0
Двоє чоловіків з Одеси на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру, – СБУ
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8