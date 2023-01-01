Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука

У Луцьку небо плаче за загиблими Героямита. Сьогодні, 16 червня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону бійців, які загинули 10 та 11 червня під час виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності та незалежності України в Запорізькій та Донецькій областях.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Провести Героїв в останню дорогу прийшов Луцький міський голова, побратими військовослужбовців, а також сотні лучан.Івана Бондарука та Геннадія Сижука поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Сергія Доценка - на кладовищі у селі Липляни.Бондарук Іван Вікторович (05.03.1991 року народження). Загинув 10 червня у населеному пункті Лобкове Василівського району Запорізької області.Доценко Сергій Олександрович (13.03.1980 року народження). Загинув 11 червня поблизу населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області.Сижук Геннадій Сергійович (24.06.1972 року народження). Загинув 10 червня в районі населеного пункту Благодатне Бахмутського району Донецької області.