На Волині до приміщення заповз вуж. ФОТО

На Волині до приміщення заповз вуж. ФОТО
15 червня на Волині до Аварійно-рятувального загону спеціального призначення надійшло повідомлення про наявність плазуна у приміщенні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події оперативно прибуло чергове відділення групи рятувальних робіт. За допомогою спеціального обладнання відловлено вужа, якого відпустили в безпечному місці.

Під час виконання робіт ніхто не постраждав.
На Волині до приміщення заповз вуж. ФОТО
На Волині до приміщення заповз вуж. ФОТО

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Теги: Волинь, вуж, рятувальники
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