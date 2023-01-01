На Волині до приміщення заповз вуж. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події оперативно прибуло чергове відділення групи рятувальних робіт. За допомогою спеціального обладнання відловлено вужа, якого відпустили в безпечному місці.



Під час виконання робіт ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 червня на Волині до Аварійно-рятувального загону спеціального призначення надійшло повідомлення про наявність плазуна у приміщенні.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події оперативно прибуло чергове відділення групи рятувальних робіт. За допомогою спеціального обладнання відловлено вужа, якого відпустили в безпечному місці.Під час виконання робіт ніхто не постраждав.

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