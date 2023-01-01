На Волині до приміщення заповз вуж. ФОТО
Сьогодні, 16:32
15 червня на Волині до Аварійно-рятувального загону спеціального призначення надійшло повідомлення про наявність плазуна у приміщенні.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події оперативно прибуло чергове відділення групи рятувальних робіт. За допомогою спеціального обладнання відловлено вужа, якого відпустили в безпечному місці.
Під час виконання робіт ніхто не постраждав.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події оперативно прибуло чергове відділення групи рятувальних робіт. За допомогою спеціального обладнання відловлено вужа, якого відпустили в безпечному місці.
Під час виконання робіт ніхто не постраждав.
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