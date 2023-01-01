«Наступною ціллю росії стане Запорізька АЕС», – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що після підриву Каховської гідроелектростанції наступною ціллю російсько-окупаційних військ стане Запорізька атомна електростанція.



Про це глава держави заявив в інтервʼю NBC News, пише



«Як і у випадку з греблею, їх (окупантів — ред.) не цікавить безпека України. Їм завжди потрібна нестабільність. І рф хоче, щоб світ тиснув на Україну, вимагаючи зупинити "конфлікт"», — пояснив Зеленський.



Що там на ЗАЕС?



Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, попереджали в «Енергоатомі» та МАГАТЕ.



За даними МАГАТЕ, після підриву рівень води у Каховському водосховищі, яке використовується як джерело для озера-охолоджувача ЗАЕС, упав приблизно на 4,1 метра. Увечері 8 червня він перетнув так звану мертву точку у 12,7 метра, від якої вже неможливо робити водозабір.



Однак у МАГАТЕ зазначали, що помпи станції, ймовірно, зможуть працювати, навіть якщо рівень води опуститься приблизно до 11 метрів або навіть, можливо, нижче.



Вчора, 15 червня,

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