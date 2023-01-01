«Наступною ціллю росії стане Запорізька АЕС», – Зеленський

«Наступною ціллю росії стане Запорізька АЕС», – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що після підриву Каховської гідроелектростанції наступною ціллю російсько-окупаційних військ стане Запорізька атомна електростанція.

Про це глава держави заявив в інтервʼю NBC News, пише Громадське.

«Як і у випадку з греблею, їх (окупантів — ред.) не цікавить безпека України. Їм завжди потрібна нестабільність. І рф хоче, щоб світ тиснув на Україну, вимагаючи зупинити "конфлікт"», — пояснив Зеленський.

Що там на ЗАЕС?

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, попереджали в «Енергоатомі» та МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ, після підриву рівень води у Каховському водосховищі, яке використовується як джерело для озера-охолоджувача ЗАЕС, упав приблизно на 4,1 метра. Увечері 8 червня він перетнув так звану мертву точку у 12,7 метра, від якої вже неможливо робити водозабір.

Однак у МАГАТЕ зазначали, що помпи станції, ймовірно, зможуть працювати, навіть якщо рівень води опуститься приблизно до 11 метрів або навіть, можливо, нижче.

Вчора, 15 червня, на ЗАЕС прибув генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗАЕС, ціль, Путін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Наступною ціллю росії стане Запорізька АЕС», – Зеленський
Сьогодні, 16:00
У Луцьку в дворі будинку жінка переїхала собаку: патрульні відшукали водійку
Сьогодні, 15:40
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв
Сьогодні, 15:27
Хабар за місце в «єЧерзі»: на Волині судитимуть посадовців Укртрансбезпеки
Сьогодні, 15:25
Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
Гендиректор МАГАТЕ прибув з візитом на ЗАЕС Гендиректор МАГАТЕ прибув з візитом на ЗАЕС
15 червень, 12:17
У ГУР розповіли, як визначили, що у Путіна є двійники У ГУР розповіли, як визначили, що у Путіна є двійники
09 червень, 06:04
НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС, – помічниця генсекретаря НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС, – помічниця генсекретаря
08 червень, 20:26
Жителям Енергодара мерія радить залишити місто Жителям Енергодара мерія радить залишити місто
07 червень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Наступною ціллю росії стане Запорізька АЕС», – Зеленський
Сьогодні, 16:00
 0
У Луцьку в дворі будинку жінка переїхала собаку: патрульні відшукали водійку
Сьогодні, 15:40
 0
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв
Сьогодні, 15:27
 0
Хабар за місце в «єЧерзі»: на Волині судитимуть посадовців Укртрансбезпеки
Сьогодні, 15:25
 0
Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8