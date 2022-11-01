У Луцьку в дворі будинку жінка переїхала собаку: патрульні відшукали водійку





Жінка розповіла охоронцям порядку, що кілька днів тому виявила на стоянці поблизу багатоповерхівки покаліченого собаку, якого збило авто, повідомили



Заявниця не лишила песика в біді, викликавши на місце комунальні служби, які опікуються безпритульними тваринами. Однак невдовзі собака помер.



Жінці вдалося отримати відео з камер відеонагляду, на яких було видно, як на цього песика здійснив наїзд автомобіль марки Nissan. Патрульні оглянули стоянку та виявили це авто та його кермувальницю. Водійка розповіла, що не помітила, як наїхала на тварину, саме тому не зупинилася.



На громадянку інспектори склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Рішення у цій справі прийматиме суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 червня, патрульні приїхали на виклик від мешканки багатоквартирного будинку, що на вулиці Яровиця у Луцьку.Жінка розповіла охоронцям порядку, що кілька днів тому виявила на стоянці поблизу багатоповерхівки покаліченого собаку, якого збило авто, повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у патрульній поліції Волині.Заявниця не лишила песика в біді, викликавши на місце комунальні служби, які опікуються безпритульними тваринами. Однак невдовзі собака помер.Жінці вдалося отримати відео з камер відеонагляду, на яких було видно, як на цього песика здійснив наїзд автомобіль марки Nissan. Патрульні оглянули стоянку та виявили це авто та його кермувальницю. Водійка розповіла, що не помітила, як наїхала на тварину, саме тому не зупинилася.На громадянку інспектори склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Рішення у цій справі прийматиме суд.

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