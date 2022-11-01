У Луцьку в дворі будинку жінка переїхала собаку: патрульні відшукали водійку

У Луцьку в дворі будинку жінка переїхала собаку: патрульні відшукали водійку
Сьогодні, 16 червня, патрульні приїхали на виклик від мешканки багатоквартирного будинку, що на вулиці Яровиця у Луцьку.

Жінка розповіла охоронцям порядку, що кілька днів тому виявила на стоянці поблизу багатоповерхівки покаліченого собаку, якого збило авто, повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у патрульній поліції Волині.

Заявниця не лишила песика в біді, викликавши на місце комунальні служби, які опікуються безпритульними тваринами. Однак невдовзі собака помер.

Жінці вдалося отримати відео з камер відеонагляду, на яких було видно, як на цього песика здійснив наїзд автомобіль марки Nissan. Патрульні оглянули стоянку та виявили це авто та його кермувальницю. Водійка розповіла, що не помітила, як наїхала на тварину, саме тому не зупинилася.

На громадянку інспектори склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Рішення у цій справі прийматиме суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, водійка, собака, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Наступною ціллю росії стане Запорізька АЕС», – Зеленський
Сьогодні, 16:00
У Луцьку в дворі будинку жінка переїхала собаку: патрульні відшукали водійку
Сьогодні, 15:40
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв
Сьогодні, 15:27
Хабар за місце в «єЧерзі»: на Волині судитимуть посадовців Укртрансбезпеки
Сьогодні, 15:25
Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
Біля Луцька водійка «під кайфом» пропонувала хабар патрульним Біля Луцька водійка «під кайфом» пропонувала хабар патрульним
01 листопад, 2022, 12:43
Вміст алкоголю у 9 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яну жінку за кермом авто Вміст алкоголю у 9 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яну жінку за кермом авто
15 червень, 2021, 14:28
У Луцьку патрульні забрали в жінки посвідчення водія, бо вона їхала через залізничний переїзд на «червоне». ВІДЕО У Луцьку патрульні забрали в жінки посвідчення водія, бо вона їхала через залізничний переїзд на «червоне». ВІДЕО
16 листопад, 2020, 11:29
У Луцьку п'яна жінка за кермом авто втікала від патрульних. ВІДЕО У Луцьку п'яна жінка за кермом авто втікала від патрульних. ВІДЕО
20 липень, 2020, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Наступною ціллю росії стане Запорізька АЕС», – Зеленський
Сьогодні, 16:00
 0
У Луцьку в дворі будинку жінка переїхала собаку: патрульні відшукали водійку
Сьогодні, 15:40
 0
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв
Сьогодні, 15:27
 0
Хабар за місце в «єЧерзі»: на Волині судитимуть посадовців Укртрансбезпеки
Сьогодні, 15:25
 0
Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8