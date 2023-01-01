На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв

Єлюбаєв Денис Володимирович.



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"Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним, усім родичам, близьким та друзям з приводу загибелі нашого земляка та Героя – Дениса Єлюбаєва – та розділяють їх горе", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що детальна інформація щодо перевезення та поховання Героя Дениса Єлюбаєва буде надана додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В результаті артилерійського обстрілу 8 червня 2023 року в Запорізькій області загинув житель смт ІваничіПро це повідомили у громаді."Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним, усім родичам, близьким та друзям з приводу загибелі нашого земляка та Героя – Дениса Єлюбаєва – та розділяють їх горе", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що детальна інформація щодо перевезення та поховання Героя Дениса Єлюбаєва буде надана додатково.

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