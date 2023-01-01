На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв
В результаті артилерійського обстрілу 8 червня 2023 року в Запорізькій області загинув житель смт Іваничі Єлюбаєв Денис Володимирович.

Про це повідомили у громаді.

"Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним, усім родичам, близьким та друзям з приводу загибелі нашого земляка та Героя – Дениса Єлюбаєва – та розділяють їх горе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що детальна інформація щодо перевезення та поховання Героя Дениса Єлюбаєва буде надана додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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