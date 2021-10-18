Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп

Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп
Олександра - з Волинської області. З трьох років дівчинка страждала від гіпергідрозу - надмірного потовиділення кисть рук та стоп. Процес виділення поту із потових залоз був настільки сильний, що робити звичайні побутові справи Олександрі було дуже складно.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".

“Ми в Луцьку обійшли всіх лікарів. Одні казали, що це з віком пройде. Інші, що це від нервів і прописували заспокійливе. Але це триває з дитинства і стає все гірше і гірше. Вона не могла в школі, навіть, ручку тримати, писати. Зошити заливало потом. Вона у нас ще й гімнастка. Не зручно тримати спортивні булави, мʼяч. Це дуже їй ускладнювало життя. Мені знайома порадила дитячу лікарню “Охматдит” у Львові. Ми приїхали на консультацію до дерматолога в поліклініку, який відповідно скерував до дитячого хірурга. І так ми опинилися тут - у лікарні. Ми дуже дякуємо лікарям за операцію. Дуже задоволені”, - розповіла мама Олександри Юлія.

“У Олександри через надмірне потовиділення на руках і ногах були ерозії, некрози шкіри, шелушіння та глибокі тріщини. Такий випадок, щоб внаслідок гіпергідрозу був некроз досить рідко трапляється і ця пацієнтка саме така. Рідко таке буває”, - розповів дитячий хірург Микола Микита.

Лікарі вирішили зробити Олександрі складну операцію - двобічну, торакоскопічну симпатектомію. Простими словами пересічення нервових закінчень, які і спричиняють дану патологію. Відтак, якщо немає спотвореного сигналу від нервів до судин - судини приходять у норму, спазму більше немає, вони розширюються та починають добре працювати. Ефект від такого втручання є стовідсотковим і одразу після операції.

“Гіпергідроз - це неконтрольований спазм периферичних судин, внаслідок порушення інервації. Відповідно, кінцівки надмірно холодніші. І незалежно чи жарка погода чи ні - відбувається надмірне потовиділення”, - розповів дитячий хірург Микола Микита.

Команда лікарів, яка зробила дівчинці оперативне втручання: хірурги Микола Микита і Юлія Хомин, операційна медсестра Любов Горак, анестезіолог Марʼяна Собко. Також 13-річну пацієнтку консультували завідувач хірургічного відділення Олег Ленів та дитячий хірург Роман Ковальський.
Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп

При такому діагнозі можна робити багато процедур. Зокрема, найчастіше роблять ін'єкції ботоксу. Також є спеціальні дезодоранти із різними добавками, сухі антиперспіранти, які блокують потовиділення. Але це все дає тимчасовий ефект, може використовуватися, коли потовиділення не є настільки сильним.
Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп
Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп
Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп
Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп

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Теги: Львівські лікарі, волинянка, операція
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