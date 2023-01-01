На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, є постраждалі. ОНОВЛЕНО





Про це Андрій Нєбитов.



"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС", - йдеться в повідомленні.







"Унаслідок ракетної атаки окупантів постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся. Пошкоджено понад 30 будинків. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – зазначили в МВС.





ОНОВЛЕНО



За даними ОВА станом на 15:06, поранені шестеро людей, зокрема дитина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетної атаки росіян 16 червня на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС", - йдеться в повідомленні. У Офісі генерального прокурора повідомили, що, за даними слідства, постраждала 82-річна жінка. Також поранення отримав водій автомобіля, який їхав по автодорозі."Унаслідок ракетної атаки окупантів постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся. Пошкоджено понад 30 будинків. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – зазначили в МВС.За даними ОВА станом на 15:06, поранені шестеро людей, зокрема дитина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію