На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, є постраждалі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:30
Внаслідок ракетної атаки росіян 16 червня на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС", - йдеться в повідомленні.
У Офісі генерального прокурора повідомили, що, за даними слідства, постраждала 82-річна жінка. Також поранення отримав водій автомобіля, який їхав по автодорозі.
"Унаслідок ракетної атаки окупантів постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся. Пошкоджено понад 30 будинків. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – зазначили в МВС.
ОНОВЛЕНО
За даними ОВА станом на 15:06, поранені шестеро людей, зокрема дитина.
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Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС", - йдеться в повідомленні.
У Офісі генерального прокурора повідомили, що, за даними слідства, постраждала 82-річна жінка. Також поранення отримав водій автомобіля, який їхав по автодорозі.
"Унаслідок ракетної атаки окупантів постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся. Пошкоджено понад 30 будинків. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – зазначили в МВС.
ОНОВЛЕНО
За даними ОВА станом на 15:06, поранені шестеро людей, зокрема дитина.
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