Театр у Луцьку завершує сезон і кличе на виставу та концерт

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка завершує 83-ій сезон вже в цю неділю, 18 червня. З нагоди цього кличуть на виставу-концерт «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)».Про церозповіли організатори заходу.Утім спершу глядачам і глядачкам пропонують переглянути виставу про найсильнішого богатиря Котигорошка та найхитрішого і найпідступнішого Змія.Чимало зла Змій завдав людям, багатьох одурив і перехитрив, у полон забрав і навіть з’їв! Та ніхто не міг його здолати. Але настав час, і з чарівної горошини з’явився на світ силач Котигорошко. І всі, як один, заговорили, що він переможе Змія…Невдовзі підступний ненажерливий Змій знову напав на людей і викрав найкрасивішу та найсміливішу дівчину Оленку. Вирішив тоді Котигорошко – годі терпіти Змієві витівки! І вирушив у дорогу, щоб перемогти ворога, визволити всіх, кого той полонив, і врятувати сестру.На шляху до Змієвого царства герою випало чимало випробувань, багато чому навчився і знайшов справжніх друзів, зокрема, Вернидуба, Крутивуса та Вернигору.А як вдалося Котигорошку подолати Змія та врятувати Оленку – дізнаєтеся о 12:00 18 червня.Дещо згодом – о 18:00 – концерт-вистава «При ватрі» перенесе вас у те минуле України, яке так старанно намагається приховати росія – злочинний нащадок не менш злочинного радянського режиму. Унікальний сценарій, режисура заслуженої артистки України, живий звук від оркестру театру під керівництвом заслуженого артиста України, а також яскраві акторські та вокальні роботи – усе це, аби висвітлити один із масштабних російських грабунків: крадіжку української культурної спадщини.Так, чимало російськомовних хітів були «запозичені» в українців так само безсоромно, як «Ветки калин похилилися» у гурту «Океан Ельзи» (пісня «Не твоя війна»). Наприклад, «Дым сигарет с ментолом», «Вставай, страна огромная» і навіть «Ех, яблочко» – усі ці пісні у свій час були перекладені з української та популяризовані як російські. Ці та інші пісні знову лунатимуть зі сцени рідною мовою, повертаючи історичну справедливість.Також у концертній програмі будуть використані вірші Василя Стуса та Павла Вишебаби.Зазирніть до повстанської криївки, побувайте на сільському весіллі та у підпільному кабаку, а головне – погрійтеся біля ватри, за якою мріяли про перемогу наші предки...