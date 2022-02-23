На трасі Київ — Ковель — Ягодин водійка наїхала на відбійник. ФОТО

На трасі Київ — Ковель — Ягодин водійка наїхала на відбійник. ФОТО
15 червня в обідню пору ковельські патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце, інспектори встановили, що водійка Chevrolet Epica була неуважною, не стежила за дорожньою обстановкою, не дотрималася безпечної швидкості та наїхала на відбійник.

В результаті зіткнення дорожня споруда пошкодилася, механічні пошкодження отримав також транспортний засіб. Сама ж водійка, на щастя, не постраждала.

На громадянку поліцейські склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) та ч. 2. ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд, що спричинили пошкодження транспортних засобів).

На трасі Київ — Ковель — Ягодин водійка наїхала на відбійник. ФОТО

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Теги: ДТП, відбійник
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