«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав 10 років тюрми

«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав 10 років тюрми
На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.

До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах «медіахолдингу Медведчука» та позиціонував себе як «експерт».

Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення рф був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів.

За матеріалами СБУ, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

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Теги: Михайло Шпір, СБУ, арешт
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