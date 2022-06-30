«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав 10 років тюрми

Михайла Шпіра, який вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.



Про це



Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.



До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах «медіахолдингу Медведчука» та позиціонував себе як «експерт».



Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення рф був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів.



За матеріалами СБУ, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.



Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:



- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

- ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).



Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста, який вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах «медіахолдингу Медведчука» та позиціонував себе як «експерт».Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення рф був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів.За матеріалами СБУ, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);- ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

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