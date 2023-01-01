Ракетна атака росії: ППО знищила 6 аеробалістичних «Кинжалів» та 6 «Калібрів»





Про це



"За попередніми даними знищено:



- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";



- 6 крилатих ракет "Калібр";



- 2 розвідувальних БпЛА", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо , що сьогодні, 16 червня, повітряна тривога оголошена по всій країні. Повітряні сили попереджали про



Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці пролунав вибух у Подільському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 червня, під час атаки росіян українська протиповітряна оборона знищила 12 ракет та 2 розвідувальних безпілотники.Про це повідомили у телеграм каналі Повітряних сил ЗСУ."За попередніми даними знищено:- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";- 6 крилатих ракет "Калібр";- 2 розвідувальних БпЛА", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо , що сьогодні, 16 червня, повітряна тривога оголошена по всій країні. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росією балістичного озброєння Мер Києваповідомив, що в столиці пролунав вибух у Подільському районі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію