Ракетна атака росії: ППО знищила 6 аеробалістичних «Кинжалів» та 6 «Калібрів»
Сьогодні, 12:38
Сьогодні, 16 червня, під час атаки росіян українська протиповітряна оборона знищила 12 ракет та 2 розвідувальних безпілотники.
Про це повідомили у телеграм каналі Повітряних сил ЗСУ.
"За попередніми даними знищено:
- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальних БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо , що сьогодні, 16 червня, повітряна тривога оголошена по всій країні. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росією балістичного озброєння.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці пролунав вибух у Подільському районі.
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Про це повідомили у телеграм каналі Повітряних сил ЗСУ.
"За попередніми даними знищено:
- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальних БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо , що сьогодні, 16 червня, повітряна тривога оголошена по всій країні. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росією балістичного озброєння.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці пролунав вибух у Подільському районі.
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