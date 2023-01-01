Ракетна атака росії: ППО знищила 6 аеробалістичних «Кинжалів» та 6 «Калібрів»

Ракетна атака росії: ППО знищила 6 аеробалістичних «Кинжалів» та 6 «Калібрів»
Сьогодні, 16 червня, під час атаки росіян українська протиповітряна оборона знищила 12 ракет та 2 розвідувальних безпілотники.

Про це повідомили у телеграм каналі Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними знищено:

- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";

- 6 крилатих ракет "Калібр";

- 2 розвідувальних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо , що сьогодні, 16 червня, повітряна тривога оголошена по всій країні. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росією балістичного озброєння.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці пролунав вибух у Подільському районі.

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Теги: Росія, Україна, війна, загроза
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