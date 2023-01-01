Восени встиг одружитися: у Луцькому районі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя

Восени встиг одружитися: у Луцькому районі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя
У школі в селі Красноволя Луцького району відкрили меморіальну дошку на честь загиблого 23-річного Героя Володимира Прокопчука.

Про це повідомили у Колківській громаді.

Почесне право відкрити памʼятний знак воїну, який виконував обовʼязок перед Батьківщиною, надали його найближчим родичам.

Освячення меморіальної дошки здійснив от. Петро Свято-Михайлівського храму села Красноволя.

Слово казали заступник голови Колківської ТГ Оксана Наглюк, директор школи - Юлія Харчук та Сергій Херняк - який сьогодні теж стоїть на захисті України і ще під час шкільних років навчав Володимира мужності та сміливості.

Нагадаємо, на Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Володимир Прокопчук.

Восени одружився: на Волині провели в останню путь 23-річного Героя Володимира Прокопчука.

Восени встиг одружитися: у Луцькому районі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя

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Теги: війна, Росія, Україна
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