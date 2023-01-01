Восени встиг одружитися: у Луцькому районі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя

Володимира Прокопчука.



Про це повідомили у Колківській громаді.



Почесне право відкрити памʼятний знак воїну, який виконував обовʼязок перед Батьківщиною, надали його найближчим родичам.



Освячення меморіальної дошки здійснив от. Петро Свято-Михайлівського храму села Красноволя.



Слово казали заступник голови Колківської ТГ Оксана Наглюк, директор школи - Юлія Харчук та Сергій Херняк - який сьогодні теж стоїть на захисті України і ще під час шкільних років навчав Володимира мужності та сміливості.



Нагадаємо, на Донеччині



Восени одружився:





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