Восени встиг одружитися: у Луцькому районі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя
Сьогодні, 13:35
У школі в селі Красноволя Луцького району відкрили меморіальну дошку на честь загиблого 23-річного Героя Володимира Прокопчука.
Про це повідомили у Колківській громаді.
Почесне право відкрити памʼятний знак воїну, який виконував обовʼязок перед Батьківщиною, надали його найближчим родичам.
Освячення меморіальної дошки здійснив от. Петро Свято-Михайлівського храму села Красноволя.
Слово казали заступник голови Колківської ТГ Оксана Наглюк, директор школи - Юлія Харчук та Сергій Херняк - який сьогодні теж стоїть на захисті України і ще під час шкільних років навчав Володимира мужності та сміливості.
Нагадаємо, на Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Володимир Прокопчук.
Восени одружився: на Волині провели в останню путь 23-річного Героя Володимира Прокопчука.
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Про це повідомили у Колківській громаді.
Почесне право відкрити памʼятний знак воїну, який виконував обовʼязок перед Батьківщиною, надали його найближчим родичам.
Освячення меморіальної дошки здійснив от. Петро Свято-Михайлівського храму села Красноволя.
Слово казали заступник голови Колківської ТГ Оксана Наглюк, директор школи - Юлія Харчук та Сергій Херняк - який сьогодні теж стоїть на захисті України і ще під час шкільних років навчав Володимира мужності та сміливості.
Нагадаємо, на Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Володимир Прокопчук.
Восени одружився: на Волині провели в останню путь 23-річного Героя Володимира Прокопчука.
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