Уряд надасть одноразову допомогу постраждалим від повені: що відомо





Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише



На одноразові виплати постраждалим Кабмін виділив 560 мільйонів гривень. Як пояснили у Мінреінтеграції, виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.



Крім того, за спільною домовленістю з партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона становитиме 6600 гривень на людину.



Також уряд виділив понад 980 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані в наслідок повені будинки на Херсонщині. Шмигаль пояснив, що механізм буде схожий до програми «Євідновлення», але, враховуючи ситуацію у регіонах, заявки можна буде подати через органи місцевого самоврядування. Людина обиратиме один з двох варіантів — або купити собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку.



6,6 мільярда гривень з Фонду спрямовують на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України. Це ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.



Ще 4,4 мільярда гривень виділяють субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об’єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З них майже 460 мільйонів гривень — для Херсонщини та понад 190 мільйонів — для Миколаївщини.



Яка ситуація із підтопленнями?



За даними ДСНС України, станом на 10:00 16 червня на Херсонщині підтопленими залишаються 13 населених пунктів (1 528 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів — на тимчасово окупованій території.



На Миколаївщині підтоплені 35 будівель, а також городи та господарства у Баштанському районі. Туди доставляють питну воду та предмети першої необхідності.



Рятувальники доставляють воду та харчі для місцевих жителів, проводять роботи щодо відкачування води.



Шмигаль повідомив, що у Херсонській області працюють 13 евакуаційних пунктів, 12 з яких — в обласному центрі. Рятувальники на Херсонщині евакуювали вже 2,7 тисячі людей, зокрема понад 300 дітей. Загалом із зони підтоплення врятовано понад 3,7 тисячі людей.



Підрив Каховської ГЕС



Він стався в ніч проти 6 червня. В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція відновленню не підлягає.



Норвезька компанія NORSAR проаналізувала сейсмічну активність і підтвердила, що греблю було зруйновано внаслідок вибуху. Також вибух зафіксували американські розвідувальні супутники. Українська розвідка повідомила, що за цим стоїть диверсійна група росіян.



Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підкреслив, що греблю не бомбардували, а знищили вибухівкою на території, яка перебуває під контролем росії. А Європарламент заявив, що руйнування Каховської греблі — це воєнний злочин росії.



Наразі, за офіційними даними, внаслідок підриву ГЕС відомо про 10 загиблих на Херсонщині та ще двох на Миколаївщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд України надасть одноразову державну допомогу постраждалим від повені у розмірі 5 тисяч гривень на людину. Також запроваджені інші програми допомоги, зокрема компенсація за пошкоджені та зруйновані будинки.Про це повідомив прем'єр-міністр України, пише Громадське На одноразові виплати постраждалим Кабмін виділив 560 мільйонів гривень. Як пояснили у Мінреінтеграції, виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.Крім того, за спільною домовленістю з партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона становитиме 6600 гривень на людину.Також уряд виділив понад 980 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані в наслідок повені будинки на Херсонщині. Шмигаль пояснив, що механізм буде схожий до програми «Євідновлення», але, враховуючи ситуацію у регіонах, заявки можна буде подати через органи місцевого самоврядування. Людина обиратиме один з двох варіантів — або купити собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку.6,6 мільярда гривень з Фонду спрямовують на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України. Це ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.Ще 4,4 мільярда гривень виділяють субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об’єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З них майже 460 мільйонів гривень — для Херсонщини та понад 190 мільйонів — для Миколаївщини.За даними ДСНС України, станом на 10:00 16 червня на Херсонщині підтопленими залишаються 13 населених пунктів (1 528 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів — на тимчасово окупованій території.На Миколаївщині підтоплені 35 будівель, а також городи та господарства у Баштанському районі. Туди доставляють питну воду та предмети першої необхідності.Рятувальники доставляють воду та харчі для місцевих жителів, проводять роботи щодо відкачування води.Шмигаль повідомив, що у Херсонській області працюють 13 евакуаційних пунктів, 12 з яких — в обласному центрі. Рятувальники на Херсонщині евакуювали вже 2,7 тисячі людей, зокрема понад 300 дітей. Загалом із зони підтоплення врятовано понад 3,7 тисячі людей.Він стався в ніч проти 6 червня. В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція відновленню не підлягає. Підрив призвів до підтоплень територій у Херсонській та Миколаївській областях. Через це декілька мільйонів тонн українського врожаю можуть бути втрачені, а поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Через підрив греблі стався витік мастила з машинної зали гідроелектростанції. Воно зараз рухається у напрямку Чорного моря.Норвезька компанія NORSAR проаналізувала сейсмічну активність і підтвердила, що греблю було зруйновано внаслідок вибуху. Також вибух зафіксували американські розвідувальні супутники. Українська розвідка повідомила, що за цим стоїть диверсійна група росіян.Головний дипломат ЄСпідкреслив, що греблю не бомбардували, а знищили вибухівкою на території, яка перебуває під контролем росії. А Європарламент заявив, що руйнування Каховської греблі — це воєнний злочин росії.Наразі, за офіційними даними, внаслідок підриву ГЕС відомо про 10 загиблих на Херсонщині та ще двох на Миколаївщині. Безвісти зниклими вважаються 42 людини. Також надходить інформація про загиблих на окупованому лівому березі: лише в Олешківській громаді лікарі повідомляли про 8 загиблих. Україна проводить евакуацію цивільних із зони підтоплення.

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