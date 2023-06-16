Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot





Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє



Це "дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", сказав Пісторіус.



Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань.



Нагадаємо, 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.



Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва і передати Україні додаткові системи.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина "негайно" надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.Про це заявив міністр оборони Німеччинина другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.Це "дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", сказав Пісторіус.Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань.Нагадаємо, 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва і передати Україні додаткові системи.Нагадаємо, що Німеччина придбає ізраїльську систему ПРО на майже 4 млрд євро, здатну збивати балістику

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію