Можуть бути причетні до злочинів у Луцьку: поліція встановлює особи неповнолітніх хлопців та жінки. ФОТО





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють осіб: неповнолітніх хлопців та жінку, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.



Якщо вам відома будь-яка інформація про людей, зображених на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (098)59-13-134, (097)09-81-704 або 102.



Конфіденційність гарантована.

















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