Можуть бути причетні до злочинів у Луцьку: поліція встановлює особи неповнолітніх хлопців та жінки. ФОТО

Можуть бути причетні до злочинів у Луцьку: поліція встановлює особи неповнолітніх хлопців та жінки. ФОТО
Неповнолітні хлопці та жінка, ймовірно, причетні до вчинення злочинів на території міста Луцька.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють осіб: неповнолітніх хлопців та жінку, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.

Якщо вам відома будь-яка інформація про людей, зображених на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (098)59-13-134, (097)09-81-704 або 102.

Конфіденційність гарантована.

Можуть бути причетні до злочинів у Луцьку: поліція встановлює особи неповнолітніх хлопців та жінки. ФОТО


Можуть бути причетні до злочинів у Луцьку: поліція встановлює особи неповнолітніх хлопців та жінки. ФОТО


Можуть бути причетні до злочинів у Луцьку: поліція встановлює особи неповнолітніх хлопців та жінки. ФОТО



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Теги: встановлюють особи, поліція, злочини, неповнолітні, Луцьк
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