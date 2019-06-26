Можуть бути причетні до злочинів у Луцьку: поліція встановлює особи неповнолітніх хлопців та жінки. ФОТО
Сьогодні, 11:52
Неповнолітні хлопці та жінка, ймовірно, причетні до вчинення злочинів на території міста Луцька.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють осіб: неповнолітніх хлопців та жінку, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.
Якщо вам відома будь-яка інформація про людей, зображених на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (098)59-13-134, (097)09-81-704 або 102.
Конфіденційність гарантована.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють осіб: неповнолітніх хлопців та жінку, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.
Якщо вам відома будь-яка інформація про людей, зображених на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (098)59-13-134, (097)09-81-704 або 102.
Конфіденційність гарантована.
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