Волинські тероборонівці на Сході «підсмажили» ворожу десантуру. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
Заледве розпочався новий день на фронті, а бійці волинської 100 окремої бригади ТрО вже встигли "підсмажити" ворожу десантуру.
Ппро це повідомили у бригаді.
"Сьогодні, 16 червня, на сході України за безпосередньої участі волинських тероборонівців відправлено до пекла ще одну бойову машину десанту, екіпаж якої на українську землю точно ніхто не запрошував!", - йдеться у дописі.
Російську БМД-4 вистежили аеророзвідники 100 обр ТрО (зокрема, Ковельського батальйону нашої бригади) та зведеного батальйону Національної поліції «Захід».
Координати орківської бронетехніки оперативно передали бійцям 62 дивізіону 45 окремої артилерійської бригади, які з приголомшливою влучністю поцілили у БМД зі 155 мм гаубиці FH70.
"Горіло яскраво, вибухало гучно – переконайтеся самі, переглянувши відео", - додають бійці.
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Ппро це повідомили у бригаді.
"Сьогодні, 16 червня, на сході України за безпосередньої участі волинських тероборонівців відправлено до пекла ще одну бойову машину десанту, екіпаж якої на українську землю точно ніхто не запрошував!", - йдеться у дописі.
Російську БМД-4 вистежили аеророзвідники 100 обр ТрО (зокрема, Ковельського батальйону нашої бригади) та зведеного батальйону Національної поліції «Захід».
Координати орківської бронетехніки оперативно передали бійцям 62 дивізіону 45 окремої артилерійської бригади, які з приголомшливою влучністю поцілили у БМД зі 155 мм гаубиці FH70.
"Горіло яскраво, вибухало гучно – переконайтеся самі, переглянувши відео", - додають бійці.
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