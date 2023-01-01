Волинські тероборонівці на Сході «підсмажили» ворожу десантуру. ВІДЕО

Волинські тероборонівці на Сході «підсмажили» ворожу десантуру. ВІДЕО
Заледве розпочався новий день на фронті, а бійці волинської 100 окремої бригади ТрО вже встигли "підсмажити" ворожу десантуру.

Ппро це повідомили у бригаді.

"Сьогодні, 16 червня, на сході України за безпосередньої участі волинських тероборонівців відправлено до пекла ще одну бойову машину десанту, екіпаж якої на українську землю точно ніхто не запрошував!", - йдеться у дописі.

Російську БМД-4 вистежили аеророзвідники 100 обр ТрО (зокрема, Ковельського батальйону нашої бригади) та зведеного батальйону Національної поліції «Захід».

Координати орківської бронетехніки оперативно передали бійцям 62 дивізіону 45 окремої артилерійської бригади, які з приголомшливою влучністю поцілили у БМД зі 155 мм гаубиці FH70.

"Горіло яскраво, вибухало гучно – переконайтеся самі, переглянувши відео", - додають бійці.


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Теги: 100 бригада, російський десант, війна
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