Суд арештував президента УАФ Павелка за масштабне розкрадання коштів

Андрію Павелку і арештував його на 60 діб.



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Повідомляється, що задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Павелку слідча суддя Шевченківського районного суду Львова Білинська.



Міра запобіжного заходу - тримання під вартою терміном на 60 діб до 14-го серпня включно.



Застава у розмірі 9,88 млн гривень буде перерахована на користь держави.



УП намагалася дізнатися у Павелка подробиці, але на момент публікації він знаходився поза зоною досяжності.



Нагадаємо, що 29 листопада Печерський суд обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка одразу внесли.



Торік журналісти опублікували розслідування щодо Павелка. Глава УАФ живе у розкішному маєтку біля Києва, а його мати у вересня 2022 року стала власницею цього будинку і землі вартістю понад 5 мільйонів доларів.



У жовтні 2022 р. правоохоронці проводили у цьому будинку обшук у справі про розкрадання коштів в УАФ.



У 2018 р. НАБУ розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів.



У лютому 2023 р. Українська асоціація футболу повідомила, що прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення за посади Павелка на два місяці.

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