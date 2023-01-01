Капітан збірної України повертається до «Динамо»

Андрій Ярмоленко планує повернутися на батьківщину. У спортсмена завершився термін дії контракту, раніше укладеного арабським «Аль-Айном». У команді ОАЕ він виступав під керівництвом вільного агента Сергія Реброва. І, як повідомляє



Подробиці повернення Ярмоленка

Як проінформували



Футболіст має хороші показники за підсумками минулого сезону. Граючи за “Аль-Айн”, він зумів оформити шість результативних передач і забити 12 голів у 33 матчах. Під час проведення чемпіонату ОАЕ команда зуміла піднятися на другу сходинку рейтингу і дійти до фіналу кубка і навіть до суперкубка. Однак вихопити перемогу у вирішальних матчах не змогла.



Для багатьох стало несподіванкою, що Ярмоленко вирішив не продовжувати контракт із клубом ОАЕ. Він залишив команду цього літа і став співпрацювати з новим наставником української збірної Сергієм Ребровим.



Чи буде Ярмоленко корисний «Динамо»

Якщо Андрій повернеться до клубу, то це буде одним із найкрасивіших і найяскравіших повернень в історії українського футболу. Історія футболіста нагадує шлях Андрія Шевченка, який після кількох років міжнародної кар’єри вирішив повернутися в рідну країну і грати за той самий клуб, що й раніше.



Ні в кого не виникає сумнівів, що Ярмоленко – це знакова особистість в історії українського футболу. Його поверненню будуть дуже раді багато вболівальників, які підтримують «Динамо».



На думку футбольної коментаторки Галини Винниченко, Андрій залишив клуб ОАЕ через те, що таке ж рішення ухвалив Сергій Ребров. Ця причина трансферу їй здається найбільш зрозумілою. Друга причина – це те, що Ярмоленко замислюється про завершення своєї кар’єри футболіста і хоче влаштувати своє майбутнє на керівній посаді у світі спорту.



Ярмоленка вважають одним із найкращих спортсменів в історії «Динамо», тому його поверненню багато хто радий. Він міг би досягти великих успіхів у футболі, якби не травми. Однак навіть вони зараз не заважають Андрію принести користь рідному клубу, тим паче в тому стані, в якому зараз перебуває «Динамо». Поява топ-гравця у складі обов'язково посилить команду і підніме дух у решти учасників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо, що незабаром лідер футбольної збірної Українипланує повернутися на батьківщину. У спортсмена завершився термін дії контракту, раніше укладеного арабським «Аль-Айном». У команді ОАЕ він виступав під керівництвом вільного агента. І, як повідомляє джерело , футболіст має намір повернутися в рідний клуб.Як проінформували новини Meta.ua , в «Динамо» відомий футболіст може повернутися на незвичайних умовах. Йому запропонували укласти контракт у форматі 1+1. Коли термін документа закінчиться, гравець стане спортивним директором клубу. Угоду з Ярмоленком підпишуть після того, як завершаться матчі збірних із Мальтою та Македонією.Футболіст має хороші показники за підсумками минулого сезону. Граючи за “Аль-Айн”, він зумів оформити шість результативних передач і забити 12 голів у 33 матчах. Під час проведення чемпіонату ОАЕ команда зуміла піднятися на другу сходинку рейтингу і дійти до фіналу кубка і навіть до суперкубка. Однак вихопити перемогу у вирішальних матчах не змогла.Для багатьох стало несподіванкою, що Ярмоленко вирішив не продовжувати контракт із клубом ОАЕ. Він залишив команду цього літа і став співпрацювати з новим наставником української збірноїЯкщо Андрій повернеться до клубу, то це буде одним із найкрасивіших і найяскравіших повернень в історії українського футболу. Історія футболіста нагадує шлях, який після кількох років міжнародної кар’єри вирішив повернутися в рідну країну і грати за той самий клуб, що й раніше.Ні в кого не виникає сумнівів, що Ярмоленко – це знакова особистість в історії українського футболу. Його поверненню будуть дуже раді багато вболівальників, які підтримують «Динамо».На думку футбольної коментаторки, Андрій залишив клуб ОАЕ через те, що таке ж рішення ухвалив Сергій Ребров. Ця причина трансферу їй здається найбільш зрозумілою. Друга причина – це те, що Ярмоленко замислюється про завершення своєї кар’єри футболіста і хоче влаштувати своє майбутнє на керівній посаді у світі спорту.Ярмоленка вважають одним із найкращих спортсменів в історії «Динамо», тому його поверненню багато хто радий. Він міг би досягти великих успіхів у футболі, якби не травми. Однак навіть вони зараз не заважають Андрію принести користь рідному клубу, тим паче в тому стані, в якому зараз перебуває «Динамо». Поява топ-гравця у складі обов'язково посилить команду і підніме дух у решти учасників.

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