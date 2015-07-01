На Волині 5-річний хлопчик заблукав у лісі
Сьогодні, 10:43
На Волині поліцейські менш ніж за годину розшукали 5-річного хлопчика, який заблукав у лісі.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Про зникнення дитини повідомила мама. Жінка розповіла, що разом з сином приїхала до знайомої в гості у село Бережка, що на Любомльщині, будинок товаришки знаходиться неподалік лісу.
П’ятирічний син волинянки гуляв на подвір’ї, але раптом зник з поля зору жінок.
На виклик негайно виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції та розпочали прочісувати прилеглу територію.
На щастя, хлопчика знайшли за менше ніж годину після надходження звернення. Він був на лісовій дорозі, за 2 км від будинку, з ним усе гаразд.
У поліції зазначають, що саме завдяки швидкому зверненню матері дитину вдалося так швидко розшукати.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Про зникнення дитини повідомила мама. Жінка розповіла, що разом з сином приїхала до знайомої в гості у село Бережка, що на Любомльщині, будинок товаришки знаходиться неподалік лісу.
П’ятирічний син волинянки гуляв на подвір’ї, але раптом зник з поля зору жінок.
На виклик негайно виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції та розпочали прочісувати прилеглу територію.
На щастя, хлопчика знайшли за менше ніж годину після надходження звернення. Він був на лісовій дорозі, за 2 км від будинку, з ним усе гаразд.
У поліції зазначають, що саме завдяки швидкому зверненню матері дитину вдалося так швидко розшукати.
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