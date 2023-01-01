У Києві пролунав вибух: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

У Києві пролунав вибух: Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Повітряні сили попереджають про загрозу застосування росією балістичного озброєння.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці пролунав вибух у Подільському районі. На Київ ще летять ракети.

"Київщина. Увага! Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Просимо жителів залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам", – зазначили в КОВА.

Повітряна тривога оголошена по всій країні.

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Теги: Росія, Україна, війна, балістична загроза
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