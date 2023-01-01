У Києві пролунав вибух: Повітряні сили попередили про загрозу балістики





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"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - йдеться в повідомленні.



Мер Києва Віталій Кличко



"Київщина. Увага! Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Просимо жителів залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам", – зазначили в КОВА.



Повітряна тривога оголошена по всій країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили попереджають про загрозу застосування росією балістичного озброєння.Про це повідомляють у телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ."Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - йдеться в повідомленні.Мер Києва повідомив , що в столиці пролунав вибух у Подільському районі. На Київ ще летять ракети."Київщина. Увага! Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Просимо жителів залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам", – зазначили в КОВА.Повітряна тривога оголошена по всій країні.

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