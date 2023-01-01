У Києві пролунав вибух: Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Сьогодні, 11:49
Повітряні сили попереджають про загрозу застосування росією балістичного озброєння.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - йдеться в повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці пролунав вибух у Подільському районі. На Київ ще летять ракети.
"Київщина. Увага! Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Просимо жителів залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам", – зазначили в КОВА.
Повітряна тривога оголошена по всій країні.
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Про це повідомляють у телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - йдеться в повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці пролунав вибух у Подільському районі. На Київ ще летять ракети.
"Київщина. Увага! Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Просимо жителів залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам", – зазначили в КОВА.
Повітряна тривога оголошена по всій країні.
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Сьогодні, 11:49
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