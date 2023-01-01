Додому назавжди повертається Герой з Волині Сергій Савонік: просять гідно зустріти
Сьогодні, 12:15
На Волинь додому назавжди повертається загиблий на війні мешканець Нововолинська Сергій Савонік. Просять гідно зустріти захисника.
Про це повідомив у телеграмі мер міста Борис Карпус.
«У суботу, 17 червня, назавжди повертається додому Герой Сергій Савонік. Зустріч на в‘їзді в Нововолинськ об 11:00. Закликаю прибути і гідно зустріти Захисника в рідному місті.
Коридором шани проводимо Героя до його будинку: 15 мкрн, 25», – йдеться в дописі.
О 12:00 розпочнеться панахида і прощання у Свято-Михайлівській церкві на 15 мікрорайоні Нововолинська.
Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Низкиничі.
Наагадаємо, у бою з окупантами загинув воїн з Волині Сергій Савонік.
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Про це повідомив у телеграмі мер міста Борис Карпус.
«У суботу, 17 червня, назавжди повертається додому Герой Сергій Савонік. Зустріч на в‘їзді в Нововолинськ об 11:00. Закликаю прибути і гідно зустріти Захисника в рідному місті.
Коридором шани проводимо Героя до його будинку: 15 мкрн, 25», – йдеться в дописі.
О 12:00 розпочнеться панахида і прощання у Свято-Михайлівській церкві на 15 мікрорайоні Нововолинська.
Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Низкиничі.
Наагадаємо, у бою з окупантами загинув воїн з Волині Сергій Савонік.
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