Додому назавжди повертається Герой з Волині Сергій Савонік: просять гідно зустріти

Сергій Савонік. Просять гідно зустріти захисника.



Про це повідомив у телеграмі мер міста Борис Карпус.



«У суботу, 17 червня, назавжди повертається додому Герой Сергій Савонік. Зустріч на в‘їзді в Нововолинськ об 11:00. Закликаю прибути і гідно зустріти Захисника в рідному місті.

Коридором шани проводимо Героя до його будинку: 15 мкрн, 25», – йдеться в дописі.



О 12:00 розпочнеться панахида і прощання у Свято-Михайлівській церкві на 15 мікрорайоні Нововолинська.



Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Низкиничі.



Наагадаємо, у бою з окупантами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь додому назавжди повертається загиблий на війні мешканець НововолинськаПросять гідно зустріти захисника.Про це повідомив у телеграмі мер міста«У суботу, 17 червня, назавжди повертається додому Герой Сергій Савонік. Зустріч на в‘їзді в Нововолинськ об 11:00. Закликаю прибути і гідно зустріти Захисника в рідному місті.Коридором шани проводимо Героя до його будинку: 15 мкрн, 25», – йдеться в дописі.О 12:00 розпочнеться панахида і прощання у Свято-Михайлівській церкві на 15 мікрорайоні Нововолинська.Чин погребіння відбудеться на кладовищі села Низкиничі.Наагадаємо, у бою з окупантами загинув воїн з Волині Сергій Савонік.

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