Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Савонік

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Савонік
У бою з окупантами загинув воїн з Волині Сергій Савонік.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Скорботні дні ніяк не залишать нашу громаду. Знову надійшла сумна новина з фронту. Загинув наш захисник, мешканець Нововолинська Сергій Савонік, 1985 року народження. Щиро співчуваю рідні, побратимам і всім, хто знав Героя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про зустріч і похорон буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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