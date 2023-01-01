Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Савонік
Сьогодні, 21:31
У бою з окупантами загинув воїн з Волині Сергій Савонік.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Скорботні дні ніяк не залишать нашу громаду. Знову надійшла сумна новина з фронту. Загинув наш захисник, мешканець Нововолинська Сергій Савонік, 1985 року народження. Щиро співчуваю рідні, побратимам і всім, хто знав Героя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація про зустріч і похорон буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Скорботні дні ніяк не залишать нашу громаду. Знову надійшла сумна новина з фронту. Загинув наш захисник, мешканець Нововолинська Сергій Савонік, 1985 року народження. Щиро співчуваю рідні, побратимам і всім, хто знав Героя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація про зустріч і похорон буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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