Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Савонік

Сергій Савонік.



Про це Борис Карпус.



"Скорботні дні ніяк не залишать нашу громаду. Знову надійшла сумна новина з фронту. Загинув наш захисник, мешканець Нововолинська Сергій Савонік, 1985 року народження. Щиро співчуваю рідні, побратимам і всім, хто знав Героя", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація про зустріч і похорон буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинув воїн з ВолиніПро це повідомив Нововолинський міський голова"Скорботні дні ніяк не залишать нашу громаду. Знову надійшла сумна новина з фронту. Загинув наш захисник, мешканець Нововолинська Сергій Савонік, 1985 року народження. Щиро співчуваю рідні, побратимам і всім, хто знав Героя", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація про зустріч і похорон буде згодом.

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