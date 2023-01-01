Російський обстріл вбив жінку на Чернігівщині

Російський обстріл вбив жінку на Чернігівщині
Російські війська 14 червня декілька разів обстріляли прикордонні території Чернігівської області. Внаслідок одного з ударів загинула місцева жителька.

Про це повідомили оперативне командування «Північ» та поліція Чернігівської області, пише Громадське.

За даними командування, з 10:50 до 11:03 було 5 приходів в районі Красного Хутора, а з 13:30 до 13:50 — 4 приходи в районі Карповичів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Також з 13:40 до 14:35 було 13 приходів в районі Янжулівки. росіяни ймовірно били з міномета 82 мм. Через це загинула місцева жителька, також пошкодження зазнали два приватні будинки. У поліції уточнили, що загинула 55-річна жінка, яка у момент обстрілу поралася по господарству.

Ситуація в регіоні

За даними ОВА, з 5 до 11 червня росіяни 24 рази обстріляли 13 населених пунктів у прикордонні Чернігівської області. Зафіксовано 213 вибухів. Через це четверо людей зазнали поранень.

Майже десяток житлових будинків були пошкоджені та знищені. Також пошкоджено один з автомобільних мостів у Семенівській громаді, будівлі магазину та школи, чимало цивільних господарських споруд, кажуть в ОВА. У повітряному просторі Чернігівщини українські захисники ліквідували ударний дрон «Шахед».
Російський обстріл вбив жінку на Чернігівщині

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Теги: Росія, Україна, війна
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