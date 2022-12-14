У Зимнівській громаді на Волині повторно голосували за заборону УПЦ МП. ВІДЕО





Питання на сесії розглядають уже вдруге. Під час попереднього засідання, яке відбулося 16 травня – забракло голосів, пише



Виступ настоятельки Зимненського монастиря



На сесію прийшли священник Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП Володимир і монахині Зимненського монастиря, серед яких – його настоятелька Стефана.



До голосування ігуменя звернулася до обранців, розповідала про розбудову монастиря і ла не голосувати за проєкт рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Зимнівської сільської ради".



Зі слів настоятельки, монастир не має стосунку до РФ. "Воює мій племінник, в інших моїх сестер родичі захищають Україну. Чому ви нас хочете вигнати з домівки, де живуть діти Божої матері? Хто піде проти Бога, знаєте який кінець – дуже печальний", – сказала ігуменя Стефана.



Як голосували депутати



Як розповіла Суспільному депутатка Лілія Стащук, на засіданні були присутні усі 22 депутати. Звернення до центральних органів влади підтримали 20 обранців. Двоє – утрималися.



"Для мене це є духовне звільнення нашої нації від московського патріархату. Це не просто рішення, а наша молитва за Перемогу. Це молитва за Вас, матушка Стефанія. Тільки об’єднавшись, ми зможемо побудувати ту ПЦУ, яку очікує наш український народ", – сказала депутатка під час сесії.



Утрималися під час голосування депутатка Світлана Юрчук, яка відмовилася прокоментувати своє рішення Суспільному, та секретарка ради Любов Вишняк.



Як зазначили у проєкті рішення, депутати також звернулися до ОВА із проханням розірвати договори оренди з релігійними громадами УПЦ, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.



"Ваше рішення прєдаю на суд Божий. Спаси Вас Господи!", – сказала після оголошення результатів настоятелька Зимненського монастиря.



Реакція громадськості



На засідання сесії прийшли й жителі Зимнівської громади із плакатами проти діяльності УПЦ МП в Україні.



"Я до 24 лютого 2022 року була прихожанкою Зимненського монастиря, але змінила свою думку задля тих людей українців, які хочуть України", – розповіла жителька села Зимне Ірина Лавренюк.



Прийшли на сесію також прихожани УПЦ. Рішення депутатів їх обурило. "Моя бабушка ходила за чотири кілометри в сніг, в дощ, в завірюху і вони йшли тут служили. Берегли ту православну віру. А ми тепер розрушаємо своїми руками", – зазначила присутня на сесії жителька Ніна Музичук.



Як розповів у коментарі Суспільному Зимнівський сільський голова В’ячеслав Католик, він підтримує ідею єдиної церкви в Україні. "Я б дуже просив усіх релігійних організацій сісти і домовлятися, аби об’єднатися в одну церкву. Рішення про заборону депутати не уповноважені приймати, оскільки заборона діяльності – це рішення має бути ВР", – додав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 червня депутати Зимнівської сільради розглядали питання діяльності УПЦ МП на території громади. Обранці підтримали рішення про звернення до президента України і ВР щодо заборони діяльності московського патріархату.Питання на сесії розглядають уже вдруге. Під час попереднього засідання, яке відбулося 16 травня – забракло голосів, пише Суспільне На сесію прийшли священник Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП Володимир і монахині Зимненського монастиря, серед яких – його настоятелькаДо голосування ігуменя звернулася до обранців, розповідала про розбудову монастиря і ла не голосувати за проєкт рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Зимнівської сільської ради".Зі слів настоятельки, монастир не має стосунку до РФ. "Воює мій племінник, в інших моїх сестер родичі захищають Україну. Чому ви нас хочете вигнати з домівки, де живуть діти Божої матері? Хто піде проти Бога, знаєте який кінець – дуже печальний", – сказала ігуменя Стефана.Як розповіла Суспільному депутатка, на засіданні були присутні усі 22 депутати. Звернення до центральних органів влади підтримали 20 обранців. Двоє – утрималися."Для мене це є духовне звільнення нашої нації від московського патріархату. Це не просто рішення, а наша молитва за Перемогу. Це молитва за Вас, матушка Стефанія. Тільки об’єднавшись, ми зможемо побудувати ту ПЦУ, яку очікує наш український народ", – сказала депутатка під час сесії.Утрималися під час голосування депутатка Світлана Юрчук, яка відмовилася прокоментувати своє рішення Суспільному, та секретарка радиЯк зазначили у проєкті рішення, депутати також звернулися до ОВА із проханням розірвати договори оренди з релігійними громадами УПЦ, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури."Ваше рішення прєдаю на суд Божий. Спаси Вас Господи!", – сказала після оголошення результатів настоятелька Зимненського монастиря.На засідання сесії прийшли й жителі Зимнівської громади із плакатами проти діяльності УПЦ МП в Україні."Я до 24 лютого 2022 року була прихожанкою Зимненського монастиря, але змінила свою думку задля тих людей українців, які хочуть України", – розповіла жителька села Зимне Ірина Лавренюк.Прийшли на сесію також прихожани УПЦ. Рішення депутатів їх обурило. "Моя бабушка ходила за чотири кілометри в сніг, в дощ, в завірюху і вони йшли тут служили. Берегли ту православну віру. А ми тепер розрушаємо своїми руками", – зазначила присутня на сесії жителькаЯк розповів у коментарі Суспільному Зимнівський сільський голова, він підтримує ідею єдиної церкви в Україні. "Я б дуже просив усіх релігійних організацій сісти і домовлятися, аби об’єднатися в одну церкву. Рішення про заборону депутати не уповноважені приймати, оскільки заборона діяльності – це рішення має бути ВР", – додав він.

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