У Зимнівській громаді на Волині повторно голосували за заборону УПЦ МП. ВІДЕО

У Зимнівській громаді на Волині повторно голосували за заборону УПЦ МП. ВІДЕО
14 червня депутати Зимнівської сільради розглядали питання діяльності УПЦ МП на території громади. Обранці підтримали рішення про звернення до президента України і ВР щодо заборони діяльності московського патріархату.

Питання на сесії розглядають уже вдруге. Під час попереднього засідання, яке відбулося 16 травня – забракло голосів, пише Суспільне.

Виступ настоятельки Зимненського монастиря

На сесію прийшли священник Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП Володимир і монахині Зимненського монастиря, серед яких – його настоятелька Стефана.

До голосування ігуменя звернулася до обранців, розповідала про розбудову монастиря і ла не голосувати за проєкт рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Зимнівської сільської ради".

Зі слів настоятельки, монастир не має стосунку до РФ. "Воює мій племінник, в інших моїх сестер родичі захищають Україну. Чому ви нас хочете вигнати з домівки, де живуть діти Божої матері? Хто піде проти Бога, знаєте який кінець – дуже печальний", – сказала ігуменя Стефана.

Як голосували депутати

Як розповіла Суспільному депутатка Лілія Стащук, на засіданні були присутні усі 22 депутати. Звернення до центральних органів влади підтримали 20 обранців. Двоє – утрималися.
У Зимнівській громаді на Волині повторно голосували за заборону УПЦ МП. ВІДЕО

"Для мене це є духовне звільнення нашої нації від московського патріархату. Це не просто рішення, а наша молитва за Перемогу. Це молитва за Вас, матушка Стефанія. Тільки об’єднавшись, ми зможемо побудувати ту ПЦУ, яку очікує наш український народ", – сказала депутатка під час сесії.

Утрималися під час голосування депутатка Світлана Юрчук, яка відмовилася прокоментувати своє рішення Суспільному, та секретарка ради Любов Вишняк.

Як зазначили у проєкті рішення, депутати також звернулися до ОВА із проханням розірвати договори оренди з релігійними громадами УПЦ, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

"Ваше рішення прєдаю на суд Божий. Спаси Вас Господи!", – сказала після оголошення результатів настоятелька Зимненського монастиря.

Реакція громадськості

На засідання сесії прийшли й жителі Зимнівської громади із плакатами проти діяльності УПЦ МП в Україні.

"Я до 24 лютого 2022 року була прихожанкою Зимненського монастиря, але змінила свою думку задля тих людей українців, які хочуть України", – розповіла жителька села Зимне Ірина Лавренюк.
У Зимнівській громаді на Волині повторно голосували за заборону УПЦ МП. ВІДЕО

Прийшли на сесію також прихожани УПЦ. Рішення депутатів їх обурило. "Моя бабушка ходила за чотири кілометри в сніг, в дощ, в завірюху і вони йшли тут служили. Берегли ту православну віру. А ми тепер розрушаємо своїми руками", – зазначила присутня на сесії жителька Ніна Музичук.

Як розповів у коментарі Суспільному Зимнівський сільський голова В’ячеслав Католик, він підтримує ідею єдиної церкви в Україні. "Я б дуже просив усіх релігійних організацій сісти і домовлятися, аби об’єднатися в одну церкву. Рішення про заборону депутати не уповноважені приймати, оскільки заборона діяльності – це рішення має бути ВР", – додав він.

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Теги: Волинь, Зимне, УПЦ МП
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