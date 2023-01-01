Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 15 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, місцями гроза, вдень помірний дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 15 червня відзначається день святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце: якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 15 червня відзначається день святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце: якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий.
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