Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня

У четвер, 15 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, місцями гроза, вдень помірний дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня. Без опадів.: 15 червня відзначається день святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце: якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий.