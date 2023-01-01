Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня
У четвер, 15 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, місцями гроза, вдень помірний дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 15 червня відзначається день святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце: якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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