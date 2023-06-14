Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю, — Лукашенко





Про це, як пише



Розгортання боєголовок – менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою, – є першим переміщенням москвою таких боєголовок за межі росії з часів розпаду Радянського Союзу.



"У нас є ракети і бомби, які ми отримали від росії", – сказав Лукашенко в інтерв'ю російському державному телеканалу "Россия-1".



"Бомби втричі потужніші, ніж ті, що були скинуті на Хіросіму і Нагасакі", – заявив він.



Президент росії владімір путін заявив у п'ятницю, що росія, яка збереже контроль над тактичною ядерною зброєю, почне розміщувати її в Білорусі після того, як будуть готові спеціальні сховища для її зберігання.



Лукашенко, близький союзник путіна, заявив, що його країна має численні ядерні сховища, що залишилися з радянських часів, і відновила п'ять або шість з них.



Він заперечив те, що російський контроль над зброєю є перешкодою для її швидкого застосування, якщо він відчує, що такий крок буде необхідним, заявивши, що він і путін можуть зателефонувати один одному "в будь-який момент".



Раніше у вівторок він окремо заявив, що російська тактична ядерна зброя буде фізично розгорнута на території Білорусі "за кілька днів" і що у нього є можливості для розміщення ракет більшої дальності, якщо це буде потрібно.



Лукашенко заявляє, що розгортання ядерної зброї слугуватиме стримуючим фактором проти потенційних агресорів.



Нагадаємо, Лукашенко заявив, що



«Лукашенко здав Білорусь» –





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю; деякі одиниці, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.Про це, як пише Європейська правда , повідомляє Reuters Розгортання боєголовок – менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою, – є першим переміщенням москвою таких боєголовок за межі росії з часів розпаду Радянського Союзу."У нас є ракети і бомби, які ми отримали від росії", – сказав Лукашенко в інтерв'ю російському державному телеканалу "Россия-1"."Бомби втричі потужніші, ніж ті, що були скинуті на Хіросіму і Нагасакі", – заявив він.Президент росії владімір путін заявив у п'ятницю, що росія, яка збереже контроль над тактичною ядерною зброєю, почне розміщувати її в Білорусі після того, як будуть готові спеціальні сховища для її зберігання.Лукашенко, близький союзник путіна, заявив, що його країна має численні ядерні сховища, що залишилися з радянських часів, і відновила п'ять або шість з них.Він заперечив те, що російський контроль над зброєю є перешкодою для її швидкого застосування, якщо він відчує, що такий крок буде необхідним, заявивши, що він і путін можуть зателефонувати один одному "в будь-який момент".Раніше у вівторок він окремо заявив, що російська тактична ядерна зброя буде фізично розгорнута на території Білорусі "за кілька днів" і що у нього є можливості для розміщення ракет більшої дальності, якщо це буде потрібно.Лукашенко заявляє, що розгортання ядерної зброї слугуватиме стримуючим фактором проти потенційних агресорів.Нагадаємо, Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі було його вимогою до рф. «Лукашенко здав Білорусь» – білоруський опозиціонер про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію