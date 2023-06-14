Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю, — Лукашенко

Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю, — Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю; деякі одиниці, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.

Про це, як пише Європейська правда, повідомляє Reuters.

Розгортання боєголовок – менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою, – є першим переміщенням москвою таких боєголовок за межі росії з часів розпаду Радянського Союзу.

"У нас є ракети і бомби, які ми отримали від росії", – сказав Лукашенко в інтерв'ю російському державному телеканалу "Россия-1".

"Бомби втричі потужніші, ніж ті, що були скинуті на Хіросіму і Нагасакі", – заявив він.

Президент росії владімір путін заявив у п'ятницю, що росія, яка збереже контроль над тактичною ядерною зброєю, почне розміщувати її в Білорусі після того, як будуть готові спеціальні сховища для її зберігання.

Лукашенко, близький союзник путіна, заявив, що його країна має численні ядерні сховища, що залишилися з радянських часів, і відновила п'ять або шість з них.

Він заперечив те, що російський контроль над зброєю є перешкодою для її швидкого застосування, якщо він відчує, що такий крок буде необхідним, заявивши, що він і путін можуть зателефонувати один одному "в будь-який момент".

Раніше у вівторок він окремо заявив, що російська тактична ядерна зброя буде фізично розгорнута на території Білорусі "за кілька днів" і що у нього є можливості для розміщення ракет більшої дальності, якщо це буде потрібно.

Лукашенко заявляє, що розгортання ядерної зброї слугуватиме стримуючим фактором проти потенційних агресорів.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі було його вимогою до рф.

«Лукашенко здав Білорусь» – білоруський опозиціонер про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї.


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Теги: ядерна зброя, Лукашенко, білорусь, росія
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