«Лукашенко здав Білорусь» – білоруський опозиціонер про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї





Про це заступник голови опозиційного “Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі” Павло Латушко розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”, пише



“Лукашенка треба розглядати як гауляйтера Путіна, як губернатора одного з регіонів рф. На жаль, найгірше, що повинно було і могло статися, сталося. Лукашенко здав Білорусь”, — сказав Латушко.



За його словами, розміщення ядерної зброї — це збільшення погрози для білорусів, “бо на білоруській мапі намалювали мішень”.



“А якщо відбудеться, не дай Боже, ядерний конфлікт, то в цій ситуації Білорусь буде серед цілей для потенційного удару”, — додав опозиційний білоруський політик.



З іншого боку, розміщення ядерної зброї —це додаткові військові частини, бази РФ на території Білорусі. Тож якщо білоруський народ повстане, як це було 2020 року, це буде підставою для російського керівництва ввести додатковий військовий контингент на територію Білорусі для того, щоб його придушити.



“Ми бачимо, що це відбувається не тільки у військовій сфері, разом існує інформаційний простір, зменшується можливість спілкування білоруською мовою. У першому класі, Лукашенко вирішив, щоб вивчали білоруську мову раз на тиждень, а російську — щодня”, — розповів Латушко.



За його словами, зараз у Білорусі переписується історія, будується образ ворогів — це і Україна, і Польща, і Литва, і Захід.



“Зараз йде “промивання мізків”, аби білоруси вважали себе частиною “руського миру”. Путін хотів мілітарним шляхом захопити Україну, але йому це не вдасться. А немілітарним шляхом захопити Білорусь, і він це втілює в життя”, — сказав Латушко.



Раніше міністри оборони росії Сергій Шойгу та Білорусі Віктор Хрєнін підписали документи про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі. Після цього Лукашенко заявив, що у Білорусі станом на 25 травня почали переміщувати ядерні боєприпаси у межах домовленостей з росією про розміщення ядерної зброї на території Республіки.



24 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із дводенним робочим візитом до Росії. Він зокрема взяв участь у Євразійському економічному форумі і поговорив з президентом росії Володимиром Путіним.



Що відомо про розміщення ядерної зброї рф в Білорусі



Президент рф Путін заявив, що Росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.



Він додав, що росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.



Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що намір росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.



Міжнародна кампанія за знищення ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі.



Федеральний уряд Німеччини заявив, що президент Росії Володимир Путін вдається до ядерного залякування, погрожуючи розмістити ядерну зброю на території Білорусі.



Якщо росія розмістить в Білорусі свою тактичну ядерну зброю, це загострить безпекову ситуацію та може призвести до впровадження нових санкцій з боку Європейського Союзу, заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.



28 березня у міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що розміщення російських ядерних боєголовок на території країни без передачі Мінську контролю над ними не суперечить міжнародному праву.



4 квітня міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив, що росія передала Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", який може нести звичайні та ядерні заряди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розміщення російської нестратегічної ядерної зброї в Білорусі означає повне підпорядкування території Білорусі в інтересах рф.Про це заступник голови опозиційного “Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі”розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”, пише Суспільне треба розглядати як гауляйтера, як губернатора одного з регіонів рф. На жаль, найгірше, що повинно було і могло статися, сталося. Лукашенко здав Білорусь”, — сказав Латушко.За його словами, розміщення ядерної зброї — це збільшення погрози для білорусів, “бо на білоруській мапі намалювали мішень”.“А якщо відбудеться, не дай Боже, ядерний конфлікт, то в цій ситуації Білорусь буде серед цілей для потенційного удару”, — додав опозиційний білоруський політик.З іншого боку, розміщення ядерної зброї —це додаткові військові частини, бази РФ на території Білорусі. Тож якщо білоруський народ повстане, як це було 2020 року, це буде підставою для російського керівництва ввести додатковий військовий контингент на територію Білорусі для того, щоб його придушити.“Ми бачимо, що це відбувається не тільки у військовій сфері, разом існує інформаційний простір, зменшується можливість спілкування білоруською мовою. У першому класі, Лукашенко вирішив, щоб вивчали білоруську мову раз на тиждень, а російську — щодня”, — розповів Латушко.За його словами, зараз у Білорусі переписується історія, будується образ ворогів — це і Україна, і Польща, і Литва, і Захід.“Зараз йде “промивання мізків”, аби білоруси вважали себе частиною “руського миру”. Путін хотів мілітарним шляхом захопити Україну, але йому це не вдасться. А немілітарним шляхом захопити Білорусь, і він це втілює в життя”, — сказав Латушко.Раніше міністри оборони росіїта Білорусіпідписали документи про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі. Після цього Лукашенко заявив, що у Білорусі станом на 25 травня почали переміщувати ядерні боєприпаси у межах домовленостей з росією про розміщення ядерної зброї на території Республіки.24 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із дводенним робочим візитом до Росії. Він зокрема взяв участь у Євразійському економічному форумі і поговорив з президентом росії Володимиром Путіним.Що відомо про розміщення ядерної зброї рф в БілорусіПрезидент рф Путін заявив, що Росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.Він додав, що росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.Секретар Ради національної безпеки і оборонизаявив, що намір росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.Міжнародна кампанія за знищення ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі.Федеральний уряд Німеччини заявив, що президент Росії Володимир Путін вдається до ядерного залякування, погрожуючи розмістити ядерну зброю на території Білорусі.Якщо росія розмістить в Білорусі свою тактичну ядерну зброю, це загострить безпекову ситуацію та може призвести до впровадження нових санкцій з боку Європейського Союзу, заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки28 березня у міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що розміщення російських ядерних боєголовок на території країни без передачі Мінську контролю над ними не суперечить міжнародному праву.4 квітня міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив, що росія передала Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", який може нести звичайні та ядерні заряди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію