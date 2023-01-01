Загиблому Герою з Волині В`ячеславу Зенцу присвоїли звання «Почесний громадянин міста»

В'ячеславу Зенцу, який



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Одноголосно обранці громади віддали свої голоси за рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Рожище» загиблому у російсько-українській війні добровольцю та кіборгу В`ячеславу Зенцу.



Волинянин, як справжній захисник, боронив Україну з 2014 року у складі 95-ї ОДШБр. А під час повномаштабного вторгнення рф в Україну у складі 14-ї ОМБр в/ч А1008 стрільцем-помічником гранатометника.



Пройшов найгарячіші точки Мар‘їнку, Піски, Дебальцеве, Попасну і Донецький аеропорт. За його «голову» окупанти оголосили нагороду у кілька десятків тисяч доларів, а побратими завжди знали, що «зі Славком йти у бій не страшно, бо він завжди прикриє своєю спиною». Він був серед тих, котрих нарекли кіборгами за стійкість, мужність та незламність.



Після повномаштабного вторгнення відразу повернувся з Польщі, де на той час працював, та приєднався до лав Збройних Сил України, щоб вірно захищати цілісність та суверенітет української Держави.



У складі 14 ОМБр був направлений у Бахмут, а пізніше на Харківський напрямок, де мужньо відстоював Харківську область. У селі Тернова 10 вересня дійшов до наших кордонів з рф та вивісив там синьо-жовтий стяг нашої України. На жаль, Харківщина стала тим місцем, де востаннє обірвався з ним зв’язок і дві доньки, Олександра та Ельвара Зенци, навіки втратили тата.



Загинув В'ячеслав Зенц внаслідок виконання бойового завдання 25 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Гряниківка Харківської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , який загинув у російсько-українській війні , присвоїли звання «Почесний громадянин міста Рожище».Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.Одноголосно обранці громади віддали свої голоси за рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Рожище» загиблому у російсько-українській війні добровольцю та кіборгу В`ячеславу Зенцу.Волинянин, як справжній захисник, боронив Україну з 2014 року у складі 95-ї ОДШБр. А під час повномаштабного вторгнення рф в Україну у складі 14-ї ОМБр в/ч А1008 стрільцем-помічником гранатометника.Пройшов найгарячіші точки Мар‘їнку, Піски, Дебальцеве, Попасну і Донецький аеропорт. За його «голову» окупанти оголосили нагороду у кілька десятків тисяч доларів, а побратими завжди знали, що «зі Славком йти у бій не страшно, бо він завжди прикриє своєю спиною». Він був серед тих, котрих нарекли кіборгами за стійкість, мужність та незламність.Після повномаштабного вторгнення відразу повернувся з Польщі, де на той час працював, та приєднався до лав Збройних Сил України, щоб вірно захищати цілісність та суверенітет української Держави.У складі 14 ОМБр був направлений у Бахмут, а пізніше на Харківський напрямок, де мужньо відстоював Харківську область. У селі Тернова 10 вересня дійшов до наших кордонів з рф та вивісив там синьо-жовтий стяг нашої України. На жаль, Харківщина стала тим місцем, де востаннє обірвався з ним зв’язок і дві доньки,таЗенци, навіки втратили тата.Загинув В'ячеслав Зенц внаслідок виконання бойового завдання 25 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Гряниківка Харківської області.

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