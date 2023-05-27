Польща збільшує армію майже у два рази
Сьогодні, 18:22
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.
Про це міністр повідомив 27 травня під час церемонії з нагоди Дня ветеранів операцій за межами державного кордону, пише LB.ua з посиланням на Polskie Radio.
Блащак заявив, що одним із пріоритетів міністерства національної оборони є збільшення чисельності польського війська.
"Можу сказати, що сьогодні польське військо налічує 172 тисячі захисників. Я тут говорю про всіх військових - професійних, територіальної оборони. Нашою метою є те, аби військо нараховувало щонайменше 300 тисяч військових. Ми цю мету послідовно реалізовуємо. На підставі закону про захист вітчизни, прийнятого минулого року ми запровадили добровільну військову службу", - сказав Блащак.
Нагадаємо, що Польща веде переговори щодо придбання у Швеції літаків дальнього радіолокаційного стеження.
А 15 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зустрівся з польськими військовими під час отримання перших установок HIMARS.
Також Блащак повідомив, що держава запустила програму закупівлі підводних човнів.
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Про це міністр повідомив 27 травня під час церемонії з нагоди Дня ветеранів операцій за межами державного кордону, пише LB.ua з посиланням на Polskie Radio.
Блащак заявив, що одним із пріоритетів міністерства національної оборони є збільшення чисельності польського війська.
"Можу сказати, що сьогодні польське військо налічує 172 тисячі захисників. Я тут говорю про всіх військових - професійних, територіальної оборони. Нашою метою є те, аби військо нараховувало щонайменше 300 тисяч військових. Ми цю мету послідовно реалізовуємо. На підставі закону про захист вітчизни, прийнятого минулого року ми запровадили добровільну військову службу", - сказав Блащак.
Нагадаємо, що Польща веде переговори щодо придбання у Швеції літаків дальнього радіолокаційного стеження.
А 15 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зустрівся з польськими військовими під час отримання перших установок HIMARS.
Також Блащак повідомив, що держава запустила програму закупівлі підводних човнів.
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