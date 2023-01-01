У Німеччині перші 400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams, – New York Times

У Німеччині перші 400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams, – New York Times
У Німеччині перша група із близько 400 українських військових розпочала навчання з керування та обслуговування американських танків Abrams.

Про це повідомляє газета New York Times з посиланням на заяву Пентагона, пише Суспільне.

"Представники Міністерства оборони раніше заявляли, що приблизно 31 танк буде відправлений до Німеччини для участі в навчальній програмі, яка, як очікується, триватиме від 10 до 12 тижнів", — пише видання.

Як повідомив речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, близько 200 військовослужбовців — приблизно один бронетанковий батальйон — у п'ятницю почали комбіноване навчання на полігонах у Графенвері і Гоенфельсі у Німеччині.

Ці навчання включають базові солдатські тренування, такі як стрільба і медичні навички. А також тренування на рівні взводу і роти, і, зрештою, більш масштабні навчання за участю підрозділів батальйонного рівня, які протистоятимуть один одному.

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Теги: Росія, Україна, війна
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