Погода у Луцьку на завтра, 28 травня

У неділю, 28 травня, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Луцьку обіцяє бути ясним. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +21°.28 травня відзначається день пам'яті Пахомія Великого, який мав дар чудотворця і зцілював від недуг. У народі цей день називали Пахомієм Теплим, або Пахомієм Бокогрієм: "Прийшов Пахом – запахло теплом". Як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що літо, яке наступає, теж буде теплим.