Погода у Луцьку на завтра, 28 травня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 28 травня, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Луцьку обіцяє бути ясним. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +21°.
Народний прогноз погоди: 28 травня відзначається день пам'яті Пахомія Великого, який мав дар чудотворця і зцілював від недуг. У народі цей день називали Пахомієм Теплим, або Пахомієм Бокогрієм: "Прийшов Пахом – запахло теплом". Як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що літо, яке наступає, теж буде теплим.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +21°.
Народний прогноз погоди: 28 травня відзначається день пам'яті Пахомія Великого, який мав дар чудотворця і зцілював від недуг. У народі цей день називали Пахомієм Теплим, або Пахомієм Бокогрієм: "Прийшов Пахом – запахло теплом". Як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що літо, яке наступає, теж буде теплим.
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